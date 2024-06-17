¥Æ¥«¥ê¡¦¥Ù¥¿¤Ä¤¤ËÇº¤à¿ÍÉ¬¸«¡ª¡¡º£Ç¯¿Ê²½¤·¤¿¡Ö¥×¥ê¥Þ¥ô¥£¥¹¥¿¡×¤Î¤¯¤º¤ìËÉ»ß²¼ÃÏ¤¬Í¥½¨
¤¹¤Ã¤«¤êµ¤²¹¤â¾å¤¬¤ê¡¢´À¤Ð¤àÆü¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥Æ¥«¥ê¤ä¥Ù¥¿¤Ä¤¤Ê¤É¤Î¡È²½¾ÑÊø¤ì¡É¡£ÊÔ½¸ÉôS¤â¤¹¤Ç¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£
¤½¤³¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¥×¥ê¥Þ¥ô¥£¥¹¥¿¤Î¡È¤¯¤º¤ìËÉ»ß²¼ÃÏ¡É¡Ö¥×¥ê¥Þ¥ô¥£¥¹¥¿ ¥¹¥¥ó¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥Ù¡¼¥¹¡¡Èé»é¤¯¤º¤ìËÉ»ß¡¡UV50¡×¡£
ÈþÈ©»Å¾å¤¬¤ê¤¬Ä¹»þ´ÖÂ³¤¯UV²¼ÃÏ¤È¤·¤Æº£Ç¯¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿ËÜÀ½ÉÊ¡£¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊø¤ì¤Ê¤¤¤½¤Î¥¡¼¥×ÎÏ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥×¥ê¥Þ¥ô¥£¥¹¥¿ ¥¹¥¥ó¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥Ù¡¼¥¹¡¡Èé»é¤¯¤º¤ìËÉ»ß¡¡UV50¡×Á´4¿§¤òÆ°²è¤Ç¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ö¥×¥ê¥Þ¥ô¥£¥¹¥¿¡¡¥¹¥¥ó¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥Ù¡¼¥¹¡¡Èé»é¤¯¤º¤ìËÉ»ß¡¡UV50¡×
ÉÊ¼ï¡§Á´4¿§
ÍÆÎÌ¡§25ml
²Á³Ê¡§3,080±ß
¢¨²Á³Ê¤ÏÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
¢¨ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥¦¡¼¥Þ¥óÊÔ½¸Éô¡Ë