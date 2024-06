『NCIS』トニー＆ジヴァ、新スピンオフ『NCIS: Tony & Ziva』では娘との関係に悩むことに！

モナコで開催中のモンテカルロテレビフェスティバルに出席した『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』のトニー&ジヴァことマイケル・ウェザリーとコート・デ・パブロ。二人が演じる人気キャラクターを主演に迎えた新スピンオフ『NCIS: Tony & Ziva』が製作中であることは当サイトでもお伝えしてきたが、そんな二人が新スピンオフの核となる内容について語った。

ヨーロッパを舞台にした『NCIS: Tony & Ziva』の撮影は、ハンガリーの首都ブダペストでキックオフとなる。

「トニーとジヴァはパリに住んでいるんだけど、撮影はブダペストで行うんだ。パリ五輪があるしね。他の国での撮影も行う予定で、そのロケーションは今後公表されるよ。国際的なキャストたちもとっても素晴らしい人たちなんだ」

製作側はシカゴなどの米都市で進めたいと言うと思っていたので、二人にとって、アメリカ以外を舞台にすることは絶対に譲れない条件だったそうだ。コートは「はじめは“もしそういう方向に進むのなら興味がない”って強く思っていた。アメリカの外を舞台にすべき。それによって二人はエージェンシーから切り離され、全く異なる視点から完全に新しい形で再構築するチャンスを得ることができるから」とヨーロッパを舞台にした理由を語った。

しかし、スタジオ側が賛同するには時間を要したそうで、「100パーセント納得させるのに時間が掛かったよ。だって、大きな変更だからね。ストリーミング配信になるんだよ。継続的に続く犯罪ものじゃないんだ。同じ構造ではない。視聴者は興味を持つだろうか? 違う種類のストーリーで、自分たちの実力を超えているのだろうか? 全く別のドラマに感じてしまわないかどうか。そういった問題があったんだ。そして、(ショーランナーの)ジョン・マクナマラは『NCIS』ユニバース出身ではない。だから新しいものを紹介するんだ。数年前ならそれが不利になったかもしれないけど、視聴者がストリーミングやParamount+というプラットフォームを本当に理解し始めたとき、それらは資産になるからね」とマイケルが続けた。

死んだと思われていたジヴァはチームを去りパリで娘のタリを一人で育てるトニーと再会を果たすのだが、家族との関係にどう影響しているのだろう? そんな質問に対し「スピンオフのタイトルは“NCIS: Trust No One”(NCIS:誰も信じるな)にすべきね」とジョークで答えたコート。

More from Michael and Cote in "Festival de Television" in Monte Carlo..... Michael is always so charming to his fans!! #MichaelWeatherly#MonteCarlo #Festivaldetelevision pic.twitter.com/4oFo8A2TSB

- Cristal Cortes Valdez (@CristalCortesV1) June 15, 2024