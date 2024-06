韓国の5人組グループ・NewJeansが17日、YouTubeのHYBE LABELSチャンネルで日本デビューシングル「Supernatural」(21日発売)収録の日本語曲「Right Now」のミュージックビデオ(MV)を先行公開した。ドラム&ベースジャンルのビート感とメンバーたちの弾むボーカルが特徴的な「Right Now」のMVは、HANNIが好きな相手にメッセージを送り、返事を待っているときに起こるエピソードを描く。どんな返事が来るか戦々恐々とするHANNIと、そばで見守る残りのメンバーたちの表情と行動が愛らしい。

メンバーの個性を盛り込んだ「パワーパフガールズ X NewJeans」のキャラクターと、「村上隆 X NewJeans」のキャラクターも魅力的。愛の妙薬を探しに出たパワーパフガールズのキャラクターと、その過程で予期せぬエラーによって誕生した村上隆のキャラクターがNewJeansのいる空間に休むことなく登場。速いビートに合わせてスピード感のある画面演出とストーリーで没入感を高める。NewJeansは21日にシングル「Supenatural」で日本デビューを控える。26〜27日には東京ドームでファンミーティング『Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome』を開催するほか、さまざまな日本の音楽番組にも出演する。写真クレジット:THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements (C) & TM Cartoon Network. (s24)(C) 2024 ADOR. All Rights Reserved.NewJeans X MURAKAMI (C)2024 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. / ADOR Co., Ltd. All Rights Reserved.