【平塚競輪 オールスター】男子は古性優作、女子は児玉碧衣が得票数トップ！
JKAは8月13〜18日に平塚競輪場で行われる「第67回オールスター競輪、女子オールスター競輪」の最終投票結果を発表した。
総投票件数は4万5144件。選手への総投票数は57万1114票だった。
男子1位は古性優作で1万8441票、女子は児玉碧衣で1万9487票だった。
▽男子
（1）古性優作（大阪）1万8441
（2）脇本雄太（福井）1万7262
（3）松浦悠士（広島）1万5298
（4）深谷知広（静岡）1万5290
（5）清水裕友（山口）1万3752
（6）真杉 匠（栃木）1万3399
（7）佐藤慎太郎（福島）1万1128
（8）新山響平（青森）9882
（9）北井佑季（神奈川）9669
（10）郡司浩平（神奈川）8599
▽女子
（1）児玉碧衣（福岡）1万9487
（2）日野未来（奈良）1万1435
（3）佐藤水菜（神奈川）1万1256
（4）久米 詩（静岡）9165
（5）太田りゆ（埼玉）8456
（6）石井寛子（東京）8116
（7）山原さくら（高知）7457
（8）小林優香（福岡）6895
（9）荒川ひかり（茨城）6156
（10）柳原真緒（福井）5925