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　JKAは8月13〜18日に平塚競輪場で行われる「第67回オールスター競輪、女子オールスター競輪」の最終投票結果を発表した。

　総投票件数は4万5144件。選手への総投票数は57万1114票だった。

　男子1位は古性優作で1万8441票、女子は児玉碧衣で1万9487票だった。

　▽男子

（1）古性優作（大阪）1万8441

（2）脇本雄太（福井）1万7262

（3）松浦悠士（広島）1万5298

（4）深谷知広（静岡）1万5290

（5）清水裕友（山口）1万3752

（6）真杉　匠（栃木）1万3399

（7）佐藤慎太郎（福島）1万1128

（8）新山響平（青森）9882

（9）北井佑季（神奈川）9669

（10）郡司浩平（神奈川）8599

　▽女子

（1）児玉碧衣（福岡）1万9487

（2）日野未来（奈良）1万1435

（3）佐藤水菜（神奈川）1万1256

（4）久米　詩（静岡）9165

（5）太田りゆ（埼玉）8456

（6）石井寛子（東京）8116

（7）山原さくら（高知）7457

（8）小林優香（福岡）6895

（9）荒川ひかり（茨城）6156

（10）柳原真緒（福井）5925