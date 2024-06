STAYC、1stフルアルバムのトラックリストを公開…タイトル曲は「Cheeky Icy Thang」

STAYCが、多彩なジャンルの音楽でカムバックする。16日、公式SNSを通じて1stフルアルバム「metamorphic」のトラックリストが公開された。ピンクとグレーの調和が印象的なトラックリストのイメージによると、タイトル曲は「Cheeky Icy Thang」だ。同曲は氷のようにクールだが、熱く不埒なSTAYCの多彩な魅力を詰め込んだ曲だ。HIGH-UPエンターテインメントの代表プロデューサーであるブラック・アイド・ピルスン(B.E.P)が作詞・作曲に参加し、STAYCの音楽的なカラーをさらに拡大した。

その他にも「Twenty」「1 Thing」「Give It 2 Me」「Let Me Know」「Nada」「Beauty Bomb」「Gummy Bear」「Flexing On My Ex」「Trouble Maker」が収録される。ここにシウンとセウン、ジェイのユニット曲「Find」、スミンとユンのユニット曲「Fakin'」、アイサのソロ曲「Roses」、メンバー全員が作詞に参加したファンソング「Stay WITH me」まで、1stフルアルバムに計14曲が収録される予定だ。作詞および、ユニット・ソロ曲まで全メンバーの積極的なアルバムへの参加が、STAYCの音楽的成長と変化に対する期待を集めている。「metamorphic」は、彼女たちがデビューから約3年半で発売するフルアルバムだ。“変化”を意味するアルバム名にふさわしく、音楽とビジュアル、パフォーマンスなど、あらゆる面で感覚的なイメージチェンジを見せる予定だ。STAYCは7月1日のカムバックに続きて、7月26日から28日までアメリカ・ロサンゼルスで開かれる「KCON LA 2024」に出演し、全世界のK-POPファンに会う。※動画はクリックまたはタップで閲覧できます。