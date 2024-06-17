3»î¹ç¤¬¥Ñ¥êÀÚÉä³ÍÆÀ¹ñ¤È¤Îà¸ÞÎØÁ°¾¥Àïá¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤¬ÀÐÀîÍ´´õ¡¢¹â¶¶Íõ¤éÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¡Ú¥Ð¥ì¡¼ÃË»Ò¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Ï17Æü¡¢¥Þ¥Ë¥é¤Ç18Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°ÃË»Ò1¼¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ª½µ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê¡²¬Âç²ñ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¼ç¾¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¡Ê¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡Ë¤ä¹â¶¶Íõ¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¡¢µÜ±º·ò¿Í¡Ê¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¡Ë¡á·§ËÜ¸©¹ÓÈø»Ô½Ð¿È¡¢¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¡ÊÀìÂç¡Ë¡áµÜºê¸©±ä²¬»Ô½Ð¿È¡á¤é¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï18Æü¤Ë¥«¥Ê¥À¡¢21Æü¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¡¢22Æü¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢23Æü¤ËÊÆ¹ñ¡£¥ª¥é¥ó¥À°Ê³°¤ÏÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤Æ¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÈÖÁ°¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤â¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¥Ö¥é¥ó´ÆÆÄ¤ÏËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁÈÊ¬¤±¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾å°Ì5°Ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤ê·ë²Ì¤âµá¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼
1¡¡OP¡¡À¾ÅÄ¡¡Í»Ö¡ÊÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë186
2¡¡MB¡¡¾®Ìî»ûÂÀ»Ö¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë202
3¡¡S¡¡¿¼ÄÅ¡¡°°¹°¡ÊÅìµþGB¡Ë183
4¡¡OP¡¡µÜ±º¡¡·ò¿Í¡Ê¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¡Ë190
5¡¡OH¡¡ÂçÄÍ¡¡Ã£Àë¡ÊÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë194
6¡¡MB¡¡»³Æâ¡¡¾½Âç¡ÊÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë204
8¡¡S¡¡´ØÅÄ¡¡À¿Âç¡Ê¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¡Ë175
10¡¡MB¡¡¹â¶¶·òÂÀÏº¡ÊÆüËÜ¶¨²ñ¡Ë202
12¡¡OH¡¡¹â¶¶¡¡Íõ¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë188
13¡¡L¡¡¾®Àî¡¡ÃÒÂç¡ÊÆüËÜ¶¨²ñ¡Ë175
14¡¡OH¡¡ÀÐÀî¡¡Í´´õ¡Ê¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡Ë192
15¡¡OH¡¡¹ÃÈå¡¡Í¥ÅÍ¡ÊÀìÂç¡Ë200
20¡¡L¡¡»³ËÜ¡¡ÃÒÂç¡ÊÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë171
23¡¡MB¥¨¥Ð¥Ç¥À¥ó¡¦¥é¥ê¡¼¡ÊÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë195
¢¨º¸¤«¤éÇØÈÖ¹æ¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¢Áª¼êÌ¾¡Ê½êÂ°¡Ë¡¢¿ÈÄ¹¡£S¤Ï¥»¥Ã¥¿¡¼¡¢OH¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡¢OP¤Ï¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡¢MB¤Ï¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡¢L¤Ï¥ê¥Ù¥í