¡ÚÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¡Û¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¡¡¸ÅÀÍ¥ºî¤¬½é¤Î£±°Ì¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¤Ï»ù¶ÌÊË°á¤¬£¸Ç¯Ï¢Â³£±°Ì
¡¡Ê¿ÄÍ¶¥ÎØ¾ì¤Ç£¸·î£±£³¡Á£±£¸Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ê¥¤¥¿¡¼£Ç£±¡ÖÂè£¶£·²ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡×¤È¡Ö½÷»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡×¡Ê£Æ¶¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼·ë²Ì¤¬£±£·Æü¡¢£Ê£Ë£Á¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÃË»Ò¤Ï¸ÅÀÍ¥ºî¡Ê£³£³¡áÂçºå¡Ë¤¬½é¤Î£±°Ì¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¤Ï»ù¶ÌÊË°á¡Ê£²£¹¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬£¸Ç¯Ï¢Â³¤Î£¸ÅÙÌÜ¤Î£±°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÅÔÆâ¤Î£Ê£Ë£Á¤ÇÂ·¤Ã¤Æ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò£±°Ì¤Î¸ÅÀ¤Ï¡ÖÆü¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡£¶¥Áö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡ÊÀè¹ÔÁª¼ê¤Î¡ËÏÆËÜ¤µ¤ó¤¬²Ö·Á¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ê¼«ºß¡Ë¥¿¥¤¥×¤ÏËü¿Í¼õ¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÌó£±Ëü£¸£°£°£°É¼¤¢¤Þ¤ê¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö¶¯¤±¤ì¤Ð£Çµ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¼è¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼£±°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢½Å¤ß¤ò¤«¤ßÄù¤á¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£Çµ£³£Ö¤Ç£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤Ê¤¬¤é¤âº£Ç¯¤Ï¤Þ¤ÀÌµ´§¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Öº£Ç¯¤Ï¡Ê£Çµ¤Ç¡Ë¾¯¤·¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡£¸Ç¯Ï¢Â³£±°Ì¤Î»ù¶Ì¤Ï¡Ö£³·î¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¼è¼ê£·Ãå¡Ë¤Ç¤â¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤·¡¢·ç¾ì¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï²¿¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀµµ¤¤Ê¿´¾ð¤òÅÇÏª¡£ÅÓÃæ·Ð²á¤Ç¤Ï£²°Ì¤À¤Ã¤¿ÆüÌîÌ¤Íè¡Ê£³£±¡áÆàÎÉ¡Ë¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¡ÊÆüÌî¤Ï¡Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤ä¥ì¡¼¥¹ÆâÍÆ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉé¤±¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£³«ºÅ¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½ÁÈ¤Î»²²Ã¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÅÀ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬ÌÌÇò¤¤¡£µÓÎÏ¤Îº¹¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¶¥ÎØ¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÀïÎ¬¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÂÐÀï¤ò´¿·Þ¡£»ù¶Ì¤â¡ÖÀ¤³¦¤ÇÀï¤¦»Ñ¤Ï¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤ÏÄ©Àï¼Ô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¤Ç¤º¤Ã¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¿Î©¾ì¤È¤·¤Æ¤ÏÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¦¥É¥ê¡¼¥à¥ì¡¼¥¹¡Ê½éÆü£±£²£Ò¡¦¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼£±¡Á£¹°Ì¡Ë
¸ÅÀ¡¡Í¥ºî¡Ê£³£³¡áÂçºå¡Ë
ÏÆËÜ¡¡ÍºÂÀ¡Ê£³£µ¡áÊ¡°æ¡Ë
¾¾±º¡¡Íª»Î¡Ê£³£³¡á¹Åç¡Ë
¿¼Ã«¡¡ÃÎ¹¡Ê£³£´¡áÀÅ²¬¡Ë
À¶¿å¡¡ÍµÍ§¡Ê£²£¹¡á»³¸ý¡Ë
¿¿¿ù¡¡¾¢¡Ê£²£µ¡áÆÊÌÚ¡Ë
º´Æ£¿µÂÀÏº¡Ê£´£·¡áÊ¡Åç¡Ë
¿·»³¡¡¶ÁÊ¿¡Ê£³£°¡áÀÄ¿¹¡Ë
ËÌ°æ¡¡Í¤µ¨¡Ê£³£´¡á¿ÀÆàÀî¡Ë
¢¦¥ª¥ê¥ª¥ó¾Þ¥ì¡¼¥¹¡Ê£²ÆüÌÜ£±£²£Ò¡¦¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼£±£°¡Á£±£¹°Ì¡Ë
·´»Ê¡¡¹ÀÊ¿¡Ê£³£³¡á¿ÀÆàÀî¡Ë
»³¸ý¡¡·ýÌð¡Ê£²£¸¡á´ôÉì¡Ë
ËÌÄÅÎ±¡¡Íã¡Ê£³£¹¡áÊ¡²¬¡Ë
Ê¿¸¶¡¡¹¯Â¿¡Ê£´£²¡áºë¶Ì¡Ë
²Å±Ê¡¡ÂÙÅÍ¡Ê£²£¶¡á·§ËÜ¡Ë
ÂÀÅÄ¡¡³¤Ìé¡Ê£²£µ¡á²¬»³¡Ë
¸¤Éú¡¡Í¯Ìé¡Ê£²£¹¡áÆÁÅç¡Ë
Àõ°æ¡¡¹¯ÂÀ¡Ê£´£°¡á»°½Å¡Ë
¼éÂô¡¡ÂÀ»Ö¡Ê£³£¹¡á½©ÅÄ¡Ë
¢¨£±£·°Ì¤Î¿·ÅÄÍ´Âç¤Ï½ÐÁö²ó¿ôÉÔÂ¤Ë¤è¤êÁª¹Í½ü³°
¢¦¥¬¡¼¥ë¥º¥É¥ê¡¼¥à¥ì¡¼¥¹¡Ê½éÆü£±£±£Ò¡¦¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼£±¡Á£·°Ì¡Ë
»ù¶Ì¡¡ÊË°á¡Ê£²£¹¡áÊ¡²¬¡Ë
ÆüÌî¡¡Ì¤Íè¡Ê£³£±¡áÆàÎÉ¡Ë
º´Æ£¡¡¿åºÚ¡Ê£²£µ¡á¿ÀÆàÀî¡Ë
µ×ÊÆ¡¡¡¡»í¡Ê£²£´¡áÀÅ²¬¡Ë
ÂÀÅÄ¡¡¤ê¤æ¡Ê£²£¹¡áºë¶Ì¡Ë
ÀÐ°æ¡¡´²»Ò¡Ê£³£¸¡áÅìµþ¡Ë
»³¸¶¤µ¤¯¤é¡Ê£³£±¡á¹âÃÎ¡Ë