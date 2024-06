LUXURY CARDは6月1日〜8月31日、期間限定ポップアップ「LC CONCEPT BAR」を東京・西麻布の 「DAOBASE西麻布」で開催している。営業時間は19時〜22時、定休日は日曜日・祝日。LC CONCEPT BARLC CONCEPT BARは、"ここにしかない体験"を届けるLC コンセプトシリーズ。今年3月、東京・日比谷にオープンし、ブランドスローガン"Experience More"を体感できるバー空間、LCオリジナルカクテルなどを提供し好評を博した。(LC CONCEPT BAR @ THE HAMILTON GS(東京・日比谷)は5月30日をもって終了)

新たにオープンしたLC CONCEPT BAR at DAOBASE西麻布では、ラグジュアリーカードのカードカラーに着想を得たLCオリジナルカクテルを新たに限定開発し、ドリンクメニューもここでしか体験できないラインナップに。ドリンクのイメージに合わせたグラスでサーブする。LCオリジナルカクテルやパートナー社の希少ドリンクを提供メニューは、MENU1(2ドリンクプラン)、MENU2(BOTTLE SERVICEプラン)のいずれかからオーダーできる。MENU1(2グラス + DAOBASE特製ライトミール1種)の価格は、LC会員が3,500円、非会員は4,000円。MENU2(BOTTLE SERVICE+DAOBASE特製ライトミール2種)の価格はボトルにより異なる。店内にはLCゆかりのアーティストの作品も日本の蒸留酒・焼酎のボトラーズブランド「JAPANESE DARK SPIRITS」ともコラボレーション。アメリカンオーク樽で20年熟成を重ねたこのカスク#713は、濃厚なバニラ、ココナッツ、カラメルの風味が際立つ。今回のために特別にリリース・ボトリングされ、ラグジュアリーカード限定ラベルも施した贅沢なボトルの本商品は、非会員も楽しむことができる。JAPANESE DARK SPRITS コラボレーション商品「#713 20年熟成」日本で初めてゼロ・ウェイスト宣言をした徳島県上勝町の取り組みに共感し、上勝町のブルワリーRISE & WIN Brewing Co.とコラボレーションした「The BARREL by LUXURY CARD」も登場する。The BARREL by LUXURY CARDウイスキー樽熟成のクラフトビールは冷やしても常温でも美味しい逸品。ラベルは新進気鋭の油画アーティスト・荻野夕奈氏とコラボレーションし、「捨てない瓶」をテーマにインテリアや花瓶として置くだけでも美しいデザインに仕上がっている。国立美術館優待などアートの体験にも注力するラグジュアリーカードならではの取り組みにより生まれた新感覚のラグジュアリービールを、アートと共に愉しめる。ラベルデザインを手掛けたアーティスト作品がLC CONCEPT BARを演出BARの予約はTableCheckの専用ページより可能。当日の空席状況により、予約なしでも利用できるという。