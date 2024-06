ダリルの相棒が死去！『ウォーキング・デッド』ノーマン・リーダスらが追悼「最高の相棒」

11シーズン続いた大ヒットドラマ『ウォーキング・デッド』には数々の強烈なキャラクターが登場したが、その中でも特に印象深いキャストが天国へと旅立ってしまった。相棒だったダリル役のノーマン・リーダスをはじめとした共演者たちが追悼メッセージを送っている。

【関連記事】ダリル役ノーマン・リーダスがまた会いたいキャラクターは?『ウォーキング・デッド:ダリル・ディクソン』インタビュー

米Deadlineをはじめとした複数のメディアが、同作のシーズン9で初登場し、シリーズフィナーレを含む20話以上に姿を見せたダリルの相棒、“ドッグ”を演じたベルジアン・シェパード・ドッグのセブンが息を引き取ったことを報じた。

番組公式SNSは、セブンがノーマンやキャロル役のメリッサ・マクブライドと一緒にいる時の画像を投稿。「シリーズの誰よりもいい子だったセブン、どうか安らかに」と述べている。

Rest in peace, Seven. #TWD's best boy. pic.twitter.com/qUDWuGDZwt

- The Walking Dead (@WalkingDead_AMC) June 13, 2024