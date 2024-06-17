OfficialÉ¦ÃËdism¤Î¿·¶Ê¡ÖB-Side Blues¡×¸á¸å¤Î¹ÈÃã¤Î¿·CM¥½¥ó¥°¤Ë
OfficialÉ¦ÃËdism¤¬¿·¶Ê¡ÖB-Side Blues¡×¤òÈ¯É½¡£¡Ö¥¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡×¤Î¿·CM¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¡£
OfficialÉ¦ÃËdism¤Î¿·¶Ê¡ÖB-Side Blues¡×
OfficialÉ¦ÃËdism¤Î¿·¶Ê¡ÖB-Side Blues¡×¤Ï¡¢2024Ç¯6·î18Æü(²Ð)¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡¢ÌÜ¹õÏ¡¡¦Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß½Ð±é¤Î¡Ö¥¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡×CM¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¡£OfficialÉ¦ÃËdism¤Ï¡Ö¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ëBÌÌ¤Î¡¢AÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢É½¤Ë½Ð¤Ë¤¯¤¤¡¢½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¡¢¿´¤ÎÎ¢Â¦¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ä¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸ª¤ÎÎÏÈ´¤¤¤Æ¤¼¤Ò¡¢Ä°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤ä¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¤È¡¢³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRejoice¡Ù¤Ë¼ýÏ¿
¤Ê¤ª¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Ï7·î24Æü(¿å)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRejoice¡Ù¤Ë¤â¼ýÏ¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼3ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ë¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÌÚÍË·à¾ì¡Ösilent¡×¼çÂê²Î¡ÖSubtitle¡×¤Ê¤É¡¢Á´16¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
ºîÉÊ¾ðÊó
OfficialÉ¦ÃËdism ¿·¶Ê¡ÖB-Side Blues¡×
¢¨¡Ö¥¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡×¿·CM¥½¥ó¥°¡£
¢¨¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRejoice¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡£
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡ÛOfficialÉ¦ÃËdism¤Î¿·¶Ê¡ÖB-Side Blues¡×¸á¸å¤Î¹ÈÃã¤Î¿·CM¥½¥ó¥°¤Ë