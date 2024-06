【第2回 NASEF JAPAN全日本高校eスポーツ選手権】6月17日よりエントリー受付開始オンライン予選:9月から11月 予定全国決勝:12月 予定

NASEF JAPANは、eスポーツ大会「第2回 NASEF JAPAN全日本高校eスポーツ選手権」を開催することを発表した。6月17日よりエントリー受付を開始。

「第2回 NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権」は高校eスポーツの頂点を決める大会。採用競技タイトルは「フォートナイト」、「リーグ・オブ・レジェンド」、「VALORANT」、「Apex Legends」、「ストリートファイター6」の5タイトル。

第2回大会では「ブロック制度」を導入。エリアおよび学校区分から全4ブロックへ振り分けられ、9月~11月にかけてブロック別のオンライン予選を実施。各ブロックの代表校による全国決勝を12月に開催する。

□「第2回 NASEF JAPAN全日本高校eスポーツ選手権」

第2回NASEFJAPAN全日本高校eスポーツ選手権 競技タイトル

・フォートナイト部門

・リーグ・オブ・レジェンド部門

・VALORANT部門

・Apex Legends部門(エキシビション)

・ストリートファイター6部門(エキシビション)

※本大会では新競技タイトルを初開催時のみ「エキシビション」と呼称いたします。オンライン予選・全国決勝、最終結果などは他競技タイトル同様に公式大会として運営いたします

ブロック制度

<ブロックについて>

エリアおよび学校区分から下記4ブロックを設定

・東日本全日制高校ブロック

・西日本全日制高校ブロック

・東日本通信制高校ブロック

・西日本通信制高校ブロック

<エリアについて>

・東日本

北海道地方: 北海道

東北地方: 青森県 | 岩手県 | 秋田県 | 宮城県 | 山形県 | 福島県

関東地方: 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県

中部地方: 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県

・西日本

近畿地方: 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県

中国地方: 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県

四国地方: 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県

九州地方: 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県

<学校区分について>

・全日制高校

選手権事務局では全日制・定時制課程が設置されている高等学校を「全日制高校」と定義します。

通信課程に所属していても全日制高校の区分に該当する高校から大会に出場する場合は、全日制高校のブロックでの出場となります。

・通信制高校

選手権事務局では全日制・定時制課程の存在しない高等学校(通信制課程のみが設置されている高校)を「通信制高校」と定義します。

なお、通信制サポート校も通信制高校に含みます。

参加資格

・日本国内に在住する高校生・定時制高校生・高等専門学校生(3年生まで)・通信制高等学校生であること。

※文部科学省が認定する、大学入学資格の条件に該当する高校に所属していること

・一つのチームメンバーが、全員同じ学校に在籍していること。

※通信制高校の生徒で所属キャンパスが決まっている場合には、同一キャンパスのメンバーのみでエントリーすること

※ネット学習のみのコースでキャンパスが不定の場合、同じコースのメンバーのみでエントリーすること

・申し込みから予選、決勝大会開催日まで、エントリー時の高校に在籍していること

・参加するチーム内の1名は、主催側と円滑に日本語でコミュニケーションがとれること

同じ高校からのエントリーチーム数の上限

・フォートナイト部門:同じ高校から10チームまで

・リーグ・オブ・レジェンド部門・VALORANT部門:同じ高校から各部門5チームまで

・Apex Legends部門・ストリートファイター6部門:同じ高校から各部門3チームまで

※キャンパスが分かれている場合、同じ高校、もしくは同一キャンパスから各部門制限数までエントリー可能

・ひとりの選手が複数部門へのエントリー可能

・ひとりの選手が同一タイトルの別チームへの参加不可

(C) 2024, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesロゴ、Fortnite、Fortniteロゴ、Unreal、Unreal Engine 4およびUE4は、米国およびその他の国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標であり、無断で複製、転用、転載、使用することはできません。

(C) 2024 Riot Games, Inc. League of Legends and any associated logos, are trademarks, service marks, and/or registered trademarks of Riot Games, Inc. Used With Permission.

(C) 2015-2024 Psyonix Inc. All rights reserved.

(C) 2024 Riot Games, Inc. VALORANT and any associated logos, are trademarks, service marks, and/or registered trademarks of Riot Games, Inc. Used With Permission.

(C)CAPCOM