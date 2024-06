【ニコニコ動画(Re:仮)】6月18日12時 更新

KADOKAWAの子会社ドワンゴは、同社が提供する「ニコニコ動画(Re:仮)」の動画リストを6月18日12時に更新する。

本サイトは、現在KADOKAWA全体で発生しているサイバー攻撃への応急処置として公開された新バージョンで、2007年のニコニコ最初期に各ジャンルで人気だった動画を自動的に抽出して公開しており、アカウント無しで動画を視聴することができる。

動画リストは定期的に更新を行なうことを事前に告知しており、今回6月18日12時に動画の入れ替えが行なわれる。なお次回公開されるラインナップは2008年に人気だった動画となる。

なおサービス負荷の観点から、現在視聴できる2007年の動画公開は6月18日12時の更新までとなっており、更新以降に見ることはできない。

(C) DWANGO Co., Ltd.