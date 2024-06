ENHYPEN「Weverse Con Festival」で多彩なステージを披露！ギャップのある魅力にファン熱狂

ENHYPENが「2024 Weverse Con Festival」で、爽やかさとダークな雰囲気を行き来するギャップのある魅力で観客を魅了した。ENHYPENは16日、仁川(インチョン)インスパイア・エンターテインメント・リゾートで開かれた「2024 Weverse Con Festival」に出演した。彼らはWeverse ParkとWeverse Con、パク・ジニョン(J.Y. Park)のトリビュートステージに全て登場し、計16のステージで様々な魅力をアピールした。

特に野外公演であるWeverse Parkで爽やかなステージを披露して反響を呼んだ。バンドバージョンに編曲した「Sweet Venom」「Bite Me」「Blockbuster」「Orange Flower」「Polaroid Love」を相次いで披露したメンバーたちは、フェスティバルの魅力や公演の楽しみ方などを語る自然な進行で観客と一つになった。ENHYPENの夜はダークファンタジーそのものだった。彼らは室内公演であるWeverse Conでニキのパワフルなソロパフォーマンスを皮切りに「Chaconne」「Still Monster」など7曲を披露。特にHYBEのオリジナルストーリー「DARK MOON」シリーズのOST(挿入歌)である「Criminal Love」「Fatal Trouble」「One In A Billion」を歌い、魅惑的でカリスマ性あふれるパフォーマンスと曲の雰囲気を生かした表情で没入感を与えた。トリビュートステージの主人公であるパク・ジニョンとのコラボステージでも、全ての楽曲で登場と共に歓声が上がり、存在感を見せつけた。ヒスンは「Behind You」を豊かな感性を込めた切ない声で歌い、余韻を残した。ジェイはハイレベルなギター演奏と共に「Lies」を歌い、低音のラップと甘い声でパク・ジニョンとのハーモニーを披露。また、ENHYPENは「She was Pretty」を流麗なダンスとセクシーさが感じられる歌声で再アレンジした。ENHYPENは同日の公演で「7月12日、僕たちの2ndフルアルバム『ROMANCE : UNTOLD』が発売される。良い曲なので楽しんでほしい」とニューアルバムの発売をサプライズ発表し、ファンを熱狂させた。公演の最後には「Only If You Say Yes」というフレーズと謎の音楽も登場し、関心が高まった。