ストライプインターナショナルが展開するセレクトショップ「Green Parks(グリーン パークス)」は、レディースファッションブランド「me Jane(ミージェーン)」とのコラボコレクションを6月14日に全国のGreen Parks店舗および同社ECサイト「STRIPE CLUB」で発売した。

セレクトショップとして展開するGreen Parksでは、常に消費者に新しいトレンドや新鮮なアイテムを提案している。今回は「me Jane」と初のコラボレーションが実現した。新たなテイストのアイテムをラインアップする。

1990年にブランドデビューした「me Jane」は、90年代中盤に流行した「コギャル」カルチャーの波に乗り、渋谷109を中心に浸透。東京で最も歴史あるギャルブランドの一つとして知られ、平成ギャルブランドの象徴になっている。





コラボコレクションでは、「me Jane」のシグネチャーロゴやブランドを象徴するボタニカルプリントをあしらったアパレルアイテムと雑貨を全9型展開する。幅広いシーンで着用していただけるTシャツは4種類登場。スポーティーな着こなしが楽しめるトレンドライクなものや、鮮やかなフォトプリント、抜け感たっぷりに着こなせるオーバーサイズからコンパクトで着回しやすいものまでをラインアップしている。





これからの季節にぴったりなボタニカルプリントのショートパンツと大容量のPVCバッグは、夏のレジャーシーンにもおすすめだとか。そのほか、タウンやリゾートでも活躍するフレアカットパンツや、配色ロゴがアクセントのアメスリタンクなどを用意した。

「Green Parks」と「me Jane」の世界観が融合し生まれた新たなアイテムが揃う、夏の最新コラボコレクションにぜひ注目してほしいという。

[小売価格]

me Jane フォトプリントボックスTシャツ:3990円

me Jane ワイドショートTシャツ:4490円

me Jane 4連ロゴBigTシャツ:4490円

me Jane バックプリントコンパクトTシャツ:3990円

me Jane カップつきアメスリタンク:3990円

me Jane ウエストロゴショートパンツ:2990円

me Jane プリントショートパンツ:2990円

me Jane フレアカットパンツ:3990円

me Jane PVCプリントトートBag:3490円

(すべて税込)

[発売日]6月14日(金)

ストライプインターナショナル=https://www.stripe-intl.com