田中フミヤ・石野卓球ら出演 オールナイトDJイベント『LIQUIDROOM 20th ANNIVERSARY -HISTORY OF TECHNO-』開催が決定
『LIQUIDROOM 20th ANNIVERSARY -HISTORY OF TECHNO-』が8月3日（土）に東京・LIQUIDROOMで開催されることが決定した。
『LIQUIDROOM 20th ANNIVERSARY -HISTORY OF TECHNO-』は、LIQUIDROOMの恵比寿移転20周年を記念したオールナイトDJイベント。田中フミヤと石野卓球がDJで出演するほか、宇川直宏がUKAWA NAOHIRO with REAL Rock DESIGNとしてVJで参加する。
Fumiya Tanaka／田中フミヤ
TAKKYU ISHINO／石野卓球
『LIQUIDROOM 20th ANNIVERSARY -HISTORY OF TECHNO-』チケットは、イープラスにて6月15日（土）10時より先着先行受付がスタート。なお、イベントは深夜公演のため、20歳未満は入場禁止。入場時には、IDチェックが必要となる。