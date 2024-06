コースは3,300円〜。有名店出身の店主が手がける、新進気鋭の焼鳥店（東京・中目黒）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京・中目黒にオープンした焼鳥店。良質な地鶏の焼き鳥が気軽に楽しめる新店です。

とり吾(東京・中目黒)

出典:y.m.s.kさん

2024年4月27日、中目黒駅から徒歩約5分のところに焼鳥店「とり吾」がオープンしました。山手通りから一本裏路地に入った閑静な場所にあります。

数山裕平氏 出典:たっくー555さん

店主であり焼き師の数山裕平氏は、飲食歴11年。予約の取れない恵比寿の中華料理「わさ」や焼鳥「中目黒 いぐち 恵比寿店」、「食べログ 焼き鳥 EAST 百名店」選出の中目黒「とり澤」などで修業を経て独立しました。

アラカルトで注文もOK 出典:daichan_gourmet_photoさん

焼鳥、野菜、一品料理が入ったコースは、6品3,300円、8品4,400円、10品5,500円の3種類。追加で頼む場合は、すべてアラカルトで串(330円〜)や〆(660円〜)を用意しています。“焼鳥をもっと身近な物だと再認識してもらいたい”との思いから、界隈では抑えめの価格設定を実現。焼鳥界に一石を投じる新店と早くも話題になっています。

店内で提供する鶏は、ホロホロ鳥、天城軍鶏、宮崎地頭鶏、比内地鶏、鹿野地鶏、名古屋コーチン、熊野地鶏、松風地どりの全8種です。それらを週替わりで提供しているので、行く時々によってさまざまな地鶏の旨みを堪能できます。「それぞれのエリアで頑張って育てている生産者の方の橋渡しになれれば」と数山氏。

「親子丼」800円 出典:烏こっけいさん

全部がおすすめという〆メニューのなかでも、特に評判なのが親子丼(800円)です。とろとろの卵と濃厚な鶏の旨み、出汁の香りの三重奏が食欲を刺激してやみません。

「とり重」3,300円 出典:next doorさん

お土産には、とり重(3,300円)もおすすめです。用意に時間がかかるメニューなので、入店後すぐに注文しておくとスムーズに受け取れます。

無機質でスタイリッシュな店内には、カウンターが9席。この雰囲気と価格帯、クオリティなら、かなりお値打ちな印象です。予約が取れなくなる前に、大切な人とゆっくり楽しみたいですね!

食べログレビュアーのコメント

出典:next doorさん

『脂が優しく、旨味のすごい鶏たち!まじでいくらでも食べれそう!笑

そこに自家製の出汁醤油と紀州備長炭で香ばしく焼かれた風味がめちゃうま!!

そしてコースにでてきたよだれどりが最高すぎ!!!

さすが有名中華も経験しただけある。。焼鳥屋で中華は強すぎ。。。

山椒風味だけど辛さはないため、辛いの苦手な人でも食べれるよ!

〆も全部うまい!笑

そのなかでも個人的には親子丼!出汁の香りと鶏の旨味、とろとろの卵で包んでそりゃうまい!今後は鶏につけるタレ?のレパートリーももっと増えるらしい!

進化がとまらない!』(たっくー555さん)

出典:daichan_gourmet_photoさん

『最初にコースを3,000円〜5,000円でお願いして、その後追加をしていくスタイルです。私は10本5,000円のコースをお願いしました。様々な地鶏を使っていきたいとのことでしたが、この日は熊野地鶏。普段はあまり食べない種ですが、肉の旨味に厚みがあるタイプ。比内と似た雰囲気の鳥ですね。

内臓系以外のポーションが凄く、お腹に溜まっていきます(笑)

でも、旨い!正直、このお値段で、このレベルの焼鳥を食べられるのであれば、こちらに通いたいかな〜。

そして、中華歴を活かした棒棒鶏も、レベチ〜、これうんまい。よだれ鶏のケースも有るようです。

そうそう焼鳥のタレも好みでして、味は強めなのですが、あっさりした後味なんですよ。

アルコールはワインの品ぞろえが多めでした。

ワイン・日本酒×2・ビールと飲んで、〆は我儘言って、そぼろ丼を小でいただきましたが、お会計は10,000円をほんの少し上回る程度!

また通いたいな〜』(スタープラチナ・ザ・ワールドさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆とり吾住所 : 東京都目黒区上目黒3-16-4TEL : 090-1733-4129

