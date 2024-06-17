キャンペーン：Canon 夏のキャッシュバック―作ろう思い出キャンペーン― EOS Rボディ、RFレンズ、PowerShot V10などが対象／最大4万円が還元
キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、ミラーレスカメラなどを対象としたキャッシュバックキャンペーンを6月21日（金）から実施する。
「Canon 夏のキャッシュバック―作ろう思い出キャンペーン―」と銘打たれたこのキャンペーンでは、ミラーレスカメラ、交換レンズ、レンズ一体型カメラ、コンパクトフォトプリンターより対象製品が選出されている。購入して応募した全員に還元される。
最大キャッシュバック額は「EOS R6 Mark II」「RF15-35mm F2.8 L IS USM」などの4万円分。
10月7日（月）購入分まで申込を受け付けている。
キャンペーン名
Canon 夏のキャッシュバック―作ろう思い出キャンペーン―
キャンペーン内容
期間中に対象商品を購入・応募した全員に所定の金額分をキャッシュバック
対象購入期間
2024年6月21日（金）～2024年10月7日（月）
応募締切：
2024年10月28日（月）※当日消印有効
対象製品・キャッシュバック額
4万円EOS R6 Mark II・ボディー EOS R6 Mark II・RF24-105L IS USM レンズキット EOS R6 Mark II・RF24-105 IS STM レンズキット RF15-35mm F2.8 L IS USM RF24-70mm F2.8 L IS USM RF70-200mm F2.8 L IS USM RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
3万円EOS R8・ボディー EOS R8・RF24-50 IS STMレンズキット
2万5,000円RF14-35mm F4 L IS USM RF70-200mm F4 L IS USM
2万円RF24-105mm F4 L IS USM RF100mm F2.8 L MACRO IS USM
1万円EOS R10・RF-S18-150 IS STMレンズキット EOS R50・ダブルズームキット EOS R100・ダブルズームキット RF24mm F1.8 MACRO IS STM RF24-105mm F4-7.1 IS STM RF24-240mm F4-6.3 IS USM RF100-400mm F5.6-8 IS USM
8,000円EOS R10・ボディー EOS R10・RF-S18-45 IS STM レンズキット
5,000円EOS R50・ボディー EOS R50・RF-S18-45 IS STM レンズキット(※3) EOS R100・ボディー EOS R100・RF-S18-45 IS STM レンズキット RF16mm F2.8 STM RF28mm F2.8 STM RF35mm F1.8 MACRO IS STM PowerShot V10 PowerShot V10・トライポッドグリップキット
3,000円PowerShot ZOOM（ホワイト） PowerShot ZOOM Black Edition
2,000円SELPHY CP1500
キャンペーンサイト
https://personal.canon.jp/product/campaign/camera-summer2024