【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(17日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43515.98 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41649.71 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40891.48 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40815.66 新値三本足陽転値
40129.59 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39783.43 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39568.51 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39367.71 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39285.84 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39003.16 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39000.84 75日移動平均線
38910.41 均衡表雲上限(日足)
38781.19 6日移動平均線
38720.48 25日移動平均線
38643.43 均衡表転換線(日足)
38605.82 13週移動平均線
38527.08 均衡表基準線(日足)
38437.80 ボリンジャー:-1σ(25日)
38347.48 均衡表雲下限(日足)
38244.90 均衡表転換線(週足)
38155.12 ボリンジャー:-2σ(25日)
38102.44 ★日経平均株価17日終値
37917.15 26週移動平均線
37872.45 ボリンジャー:-3σ(25日)
37843.94 ボリンジャー:-1σ(13週)
37082.05 ボリンジャー:-2σ(13週)
36890.47 均衡表基準線(週足)
36320.17 ボリンジャー:-3σ(13週)
36050.87 ボリンジャー:-1σ(26週)
35658.31 200日移動平均線
34184.59 ボリンジャー:-2σ(26週)
32318.32 ボリンジャー:-3σ(26週)
32183.22 均衡表雲上限(週足)
29757.68 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 29.64(前日50.59)
ST.Slow(9日) 49.32(前日67.10)
ST.Fast(13週) 41.69(前日44.30)
ST.Slow(13週) 43.00(前日43.70)
［2024年6月17日］
株探ニュース