

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43515.98 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41649.71 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40891.48 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40815.66 新値三本足陽転値

40129.59 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39783.43 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39568.51 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39367.71 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39285.84 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39003.16 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39000.84 75日移動平均線

38910.41 均衡表雲上限(日足)

38781.19 6日移動平均線

38720.48 25日移動平均線

38643.43 均衡表転換線(日足)

38605.82 13週移動平均線

38527.08 均衡表基準線(日足)

38437.80 ボリンジャー:-1σ(25日)

38347.48 均衡表雲下限(日足)

38244.90 均衡表転換線(週足)

38155.12 ボリンジャー:-2σ(25日)



38102.44 ★日経平均株価17日終値



37917.15 26週移動平均線

37872.45 ボリンジャー:-3σ(25日)

37843.94 ボリンジャー:-1σ(13週)

37082.05 ボリンジャー:-2σ(13週)

36890.47 均衡表基準線(週足)

36320.17 ボリンジャー:-3σ(13週)

36050.87 ボリンジャー:-1σ(26週)

35658.31 200日移動平均線

34184.59 ボリンジャー:-2σ(26週)

32318.32 ボリンジャー:-3σ(26週)

32183.22 均衡表雲上限(週足)

29757.68 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 29.64(前日50.59)

ST.Slow(9日) 49.32(前日67.10)



ST.Fast(13週) 41.69(前日44.30)

ST.Slow(13週) 43.00(前日43.70)



［2024年6月17日］



株探ニュース

