　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43515.98　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41649.71　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40891.48　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40129.59　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39783.43　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39568.51　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39367.71　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39285.84　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39003.16　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39000.84　　75日移動平均線
38910.41　　均衡表雲上限(日足)
38781.19　　6日移動平均線
38720.48　　25日移動平均線
38643.43　　均衡表転換線(日足)
38605.82　　13週移動平均線
38527.08　　均衡表基準線(日足)
38437.80　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38347.48　　均衡表雲下限(日足)
38244.90　　均衡表転換線(週足)
38155.12　　ボリンジャー:-2σ(25日)

38102.44　　★日経平均株価17日終値

37917.15　　26週移動平均線
37872.45　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37843.94　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37082.05　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36890.47　　均衡表基準線(週足)
36320.17　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36050.87　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35658.31　　200日移動平均線
34184.59　　ボリンジャー:-2σ(26週)
32318.32　　ボリンジャー:-3σ(26週)
32183.22　　均衡表雲上限(週足)
29757.68　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　29.64(前日50.59)
ST.Slow(9日)　　49.32(前日67.10)

ST.Fast(13週)　 41.69(前日44.30)
ST.Slow(13週)　 43.00(前日43.70)

［2024年6月17日］

株探ニュース