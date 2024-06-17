¡Ø¤Ê¤ó¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù¡ÉÆ±µéÀ¸¤ÈÈà½÷¡É¤¬´é¸«ÃÎ¤ê¡ª¡©¡Ø²¶¤Ïº§Ìó¼Ô¤Ç¡Ä¡Ù¡Ø¤¨¤Ã¡©¡Ù¢ÍÀäÂÐ¤¢¤ä¤·¤¤¡ÄÉâµ¤¤ò¸«ÇË¤ëÊýË¡
Îø¿Í¤È¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¤¹¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¤Û¤«¤ÎÃ¯¤«¤ÈÉâµ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤¬Éâµ¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤Ê¤Î¤«¡¢¸«¶Ë¤á¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¤¤ë¤È¤¡¢Èà¤ÎÍ§Ã£¤ËÁø¶ø¤·¡¢Èà¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÈÍ§Ã£¤ò²ñ¤ï¤»¤ë¤Î¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤éÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÈà¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¿Í¡¢Èà½÷¤¬¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·Èà¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤¬¾ï¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·×²è¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢Â¾¤ÎÍ½Äê¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÌ¿¤ÎÈà½÷¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Èà¤ÏÈà½÷¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¡¢µÞ¤Ë·×²è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Èà¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÉÔµ¬Â§¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤ÏÈà¤¬Â¾¤ÎÃ¯¤«¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯¤È¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤ÏÊÖ¿®¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Èà¤¬¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´Ø·¸¤ò¸«Ä¾¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¸òºÝ8Ç¯¤ÎÈà½÷¤Èº§Ìó¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Ë¡¢¶öÁ³ÀÎ¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ë¥Ð¥Ã¥¿¥ê²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¤«Èà½÷¤ÈËÍ¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ï´é¸«ÃÎ¤ê¤Î¤è¤¦¡£
¤¹¤ë¤È¡Øº£Æü»Å»ö¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ù¤ÈÆ±µéÀ¸¤¬¹²¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢°ì½Ö¤ÇÉâµ¤¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë
¤³¤ì¤é¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤é¡¢Îø¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¾´¶¤ò¿®¤¸¡¢¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¹¬¤»¤Ø¤Î°ìÊâ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤¬Éâµ¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤Ê¤Î¤«¡¢¸«¶Ë¤á¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Í§Ã£¤Ë²ñ¤ï¤»¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤
¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¤¤ë¤È¤¡¢Èà¤ÎÍ§Ã£¤ËÁø¶ø¤·¡¢Èà¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÈÍ§Ã£¤ò²ñ¤ï¤»¤ë¤Î¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤éÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÈà¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¿Í¡¢Èà½÷¤¬¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¡¼¥È¤Î·×²è¤¬¾ï¤ËÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤ë
¤â¤·Èà¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤¬¾ï¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·×²è¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢Â¾¤ÎÍ½Äê¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÌ¿¤ÎÈà½÷¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Èà¤ÏÈà½÷¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¡¢µÞ¤Ë·×²è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ï¢Íí¤¬ÉÔµ¬Â§
Èà¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÉÔµ¬Â§¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤ÏÈà¤¬Â¾¤ÎÃ¯¤«¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯¤È¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤ÏÊÖ¿®¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Èà¤¬¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´Ø·¸¤ò¸«Ä¾¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
´Ø·¸¤ÎºÆ¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤«¤â
¡Ö¸òºÝ8Ç¯¤ÎÈà½÷¤Èº§Ìó¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Ë¡¢¶öÁ³ÀÎ¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ë¥Ð¥Ã¥¿¥ê²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¤«Èà½÷¤ÈËÍ¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ï´é¸«ÃÎ¤ê¤Î¤è¤¦¡£
¤¹¤ë¤È¡Øº£Æü»Å»ö¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ù¤ÈÆ±µéÀ¸¤¬¹²¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢°ì½Ö¤ÇÉâµ¤¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë
¤³¤ì¤é¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤é¡¢Îø¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¾´¶¤ò¿®¤¸¡¢¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¹¬¤»¤Ø¤Î°ìÊâ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë