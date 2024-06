ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて期間限定で開催された、“感謝”や“愛”を伝え合うスペシャルな記念月間 『Thanks Love Month 2024』(サンクス・ラブ・マンス 2024)。

パークのみならず、全国各地から“ありがとう”のエピソードを募集し、“ありがとう”の気持ちと引き換えにお花が貰える『Thanks Love Flower Shop(サンクス・ラブ・フラワーショップ) 〜ありがとうに、きっかけを〜』のサプライズ出張が実施されました。

今回は、多数の応募の中から選ばれた2ケ所へのサプライズ出張や、イオンモール全国142店舗にて連動キャンペーンを展開してきたイオンモール豊川での最終日イベント開催など、“感謝”や“愛”であふれた各会場をレポートします☆

出張先1)和泉市立横山小学校 (大阪府和泉市)

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

出張先として選ばれた、大阪府和泉市にある和泉市立横山小学校。

家族4世代にわたって横山小学校で学び、現在も自身のお子さんが通う想い入れの強い場所という思いから応募くださったのは井之上侑希さんです。

2024年度いっぱいで閉校になる小学校と、学校を支えてきてくれたすべての方々へ“感謝”を伝えたいという想いや、統合される新しい学校設立に向けて一体感を作るきっかけになってほしいという願いを受け、まっすぐな気持ちを伝えられるよう、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが全力で後押ししました。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

当日は、何も知らずに集められた全校児童の前へ、突然パークの仲間たちがサプライズ登場!

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

“ありがとう”の気持ちを伝え合うスペシャル演出で盛り上がったほか、「サンクス・ラブ・フラワーショップ」を体験した児童たちは想い想いに大切な人へのメッセージをしたためました。

当選者の井之上さんは

子どもたちがこんなに盛り上がってくれて、いい記念になりました

152年という横山小学校の歴史をUSJと一緒に祝えてうれしい。

と話すなど、世代を超えて感謝があふれる特別な一日となりました。

出張先2)大村中央産婦人科 (長崎県大村市)

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

兵庫県伊丹市在住の糸井綾さんが“ありがとう”を伝えたいのは、里帰り出産でお世話になった長崎県の大村中央産婦人科病院。

まだコロナが明けきっていなかった出産当時は立会いに制限があり、1人で陣痛に耐える中、優しく励ましてくれる先生や、夜勤から日中まで付きっきりでいてくれた助産師・看護師の皆さんのおかげで、心細かった初産も乗り越えることができたそう。

2024年6月、元気に1歳の誕生日を迎えるお子さんと感謝を伝えに行きたいという想いを受け「サンクス・ラブ・フラワーショップ」は、糸井さんの地元・長崎県へ向かいました。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

当日は病院関係者のほかに、糸井さんと同様にコロナ禍での出産を乗り越えた方々など地元の皆さんら約100人が参加し、サプライズ演出に大感激!

集まった皆さんやパークの仲間たちが見守る中、糸井さんが当時の“感謝”の気持ちを改めて伝えると、担当だった助産師さんが感極まる場面も。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

涙が出るほど感謝していただけて、私も感謝の気持ちを直接伝えられてよかったです。

糸井さんが伝えたかった“ありがとう”をきっかけに、長崎会場もたくさんの温かな笑顔で包まれました。

出張先3)イオンモール豊川 (愛知県豊川市)

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

オフィシャル・イベント・パートナーであるイオンモールにて『サンクス・ラブ・マンス 2024』の趣旨に賛同し、全国142店舗にて大切な人への“ありがとう”の気持ちを後押しするオリジナルステッカーやメッセージ・カードを配布する連動プログラムを実施しました。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

そして最終日の6月16日には、イオンモール豊川でスペシャルステージを開催。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「サンクス・ラブ・フラワーショップ」も特別出張し、来場されたゲスト一人ひとりが思い描く大切な人への“ありがと う”の気持ちと引き換えに、「サンクス・フラワー」が配布されました。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

来場者からは、

普段は身近過ぎて、感謝の気持ちを伝えることができていなかったけれど、このイベントをきっかけに伝え合いたい。(20代のご夫婦)

エルモやクッキーモンスターたちが来てくれて、”ありがとう”の後押しをしてくれた。

いつもは言わないけど、ママに“いつも頑張ってくれてありがとう”と言いたい。(家族で来場した小学生)

など感想が寄せられ、約1ヶ月にわたりイオンモール全国各店で展開された連動プログラムは各会場で心温まる瞬間を生み出し、盛況のうちに幕を閉じました。

パーク内 「サンクス・ラブ・マンス2024」6月16日(日) 開催終了

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「サンクス・ラブ・マンス2024」開催期間中、パーク内ではこの期間だけの特別な「サンクス・ラブ・グリーティング」や、「サンクス・ラブ・ステッカー」の配布などを通して、ゲストの“ありがとう”を後押し。

普段はちょっぴり照れくさくて、直接伝えづらい感謝の気持ちを思いっきり伝え合っていただくなど、期間中はパーク内のあちこちで笑顔にあふれ、2024年もたくさんの“ありがとう”の花で満開となりました。

大阪府和泉市、長崎県大村市、愛知県豊川市で出張フラワーショップ開催“ありがとう”を伝えたかったあの人へ!パークから全国へ拡がった“感謝”の輪。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『サンクス・ラブ・マンス 2024』期間中に実施された「Thanks Love Flower Shop(サンクス・ラブ・フラワーショップ) 〜ありがとうに、きっかけを〜」の紹介でした☆

