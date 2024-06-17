オリックス、オリ姫デーグッズ発売を発表
オリックスは17日、オリ姫デーグッズの販売を発表した。
今年のオリ姫デーのコンセプトは「ミュージシャン」。ミュージシャンになりきったオリメン選手のアクリルスタンドやCD風メモ帳をはじめ、音楽フェス・ライブのグッズをイメージした Tシャツなど、色とりどりのグッズが発売される。
<オリ姫デーグッズラインナップ>※価格は税込み
・Buffaloes オリ姫デー2024 コンセプト T シャツ 3,500円
・Buffaloes オリ姫デー2024 コンセプトスポーツタオル 3,000円
・Buffaloes オリ姫ラバーバンド 700円
・Buffaloes オリ姫ユニフォーム柄ギターピックキーチェーン(シークレット) 〔全 10 選手〕 500円
・Buffaloes オリ姫ユニフォーム柄ペットボトルホルダー(シークレット) 〔全 10 選手〕 700円
・Buffaloes オリ姫ユニフォーム柄クリアマルチケース 〔全 10 選手〕 1,200円
・Buffaloes ユニフォームベアキーチェーン(オリ姫) 〔全 10 選手〕 1,800円
・Buffaloes オリメン CD 風メモ帳 <#B_ROCK/#B_POP> 1,300円
・Buffaloes オリメンフォトブック 2024 3,300円
・Buffaloes オリメンアクリルスタンド 〔全 10 選手〕 1,200円
・Buffaloes オリメンフォトフェイスタオル 〔全 10 選手〕 2,200円
・Buffaloes オリメンクリアファイル 〔全 10 選手+ポスター〕 400円
・Buffaloes オリメンフォトステッカー 〔全 10 選手〕 500円
・Buffaloes 等身ステッカー(オリメン) 〔全 10 選手〕 450円
・Buffaloes オリメンインスタントフォト風クリアカード(シークレット) 〔全 30 種類〕 500円
・Buffaloes オリメンフォト(シークレット) 〔全 40 種類〕 400円
<発売日・場所>
Bs SHOP(プレ販売) 6月20日(木)13:00~
※6月24日(月)午後1時からもプレ販売を行います。
B-WAVE 6月21日(金)10:00~
球団公式オンラインショップ 6月21日(金)15:00~
今年のオリ姫デーのコンセプトは「ミュージシャン」。ミュージシャンになりきったオリメン選手のアクリルスタンドやCD風メモ帳をはじめ、音楽フェス・ライブのグッズをイメージした Tシャツなど、色とりどりのグッズが発売される。
<オリ姫デーグッズラインナップ>※価格は税込み
・Buffaloes オリ姫デー2024 コンセプト T シャツ 3,500円
・Buffaloes オリ姫デー2024 コンセプトスポーツタオル 3,000円
・Buffaloes オリ姫ユニフォーム柄ギターピックキーチェーン(シークレット) 〔全 10 選手〕 500円
・Buffaloes オリ姫ユニフォーム柄ペットボトルホルダー(シークレット) 〔全 10 選手〕 700円
・Buffaloes オリ姫ユニフォーム柄クリアマルチケース 〔全 10 選手〕 1,200円
・Buffaloes ユニフォームベアキーチェーン(オリ姫) 〔全 10 選手〕 1,800円
・Buffaloes オリメン CD 風メモ帳 <#B_ROCK/#B_POP> 1,300円
・Buffaloes オリメンフォトブック 2024 3,300円
・Buffaloes オリメンアクリルスタンド 〔全 10 選手〕 1,200円
・Buffaloes オリメンフォトフェイスタオル 〔全 10 選手〕 2,200円
・Buffaloes オリメンクリアファイル 〔全 10 選手+ポスター〕 400円
・Buffaloes オリメンフォトステッカー 〔全 10 選手〕 500円
・Buffaloes 等身ステッカー(オリメン) 〔全 10 選手〕 450円
・Buffaloes オリメンインスタントフォト風クリアカード(シークレット) 〔全 30 種類〕 500円
・Buffaloes オリメンフォト(シークレット) 〔全 40 種類〕 400円
<発売日・場所>
Bs SHOP(プレ販売) 6月20日(木)13:00~
※6月24日(月)午後1時からもプレ販売を行います。
B-WAVE 6月21日(金)10:00~
球団公式オンラインショップ 6月21日(金)15:00~