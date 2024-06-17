明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

１３：３０　豪・中央銀行が政策金利発表
１８：００　独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１８：００　ユーロ・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１８：００　ユーロ・消費者物価指数（改定値）
２１：３０　米・小売売上高
２２：１５　米・鉱工業生産
２２：１５　米・設備稼働率
２３：００　米・企業在庫
※日・閣議
※米・２０年物国債入札
※トルコ市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：東京産<8070>
※東証グロース上場：インテグループ<192A>

出所：MINKABU PRESS