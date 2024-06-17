明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１３：３０ 豪・中央銀行が政策金利発表
１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１８：００ ユーロ・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）
２１：３０ 米・小売売上高
２２：１５ 米・鉱工業生産
２２：１５ 米・設備稼働率
２３：００ 米・企業在庫
※日・閣議
※米・２０年物国債入札
※トルコ市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：東京産<8070>
※東証グロース上場：インテグループ<192A>
出所：MINKABU PRESS
１３：３０ 豪・中央銀行が政策金利発表
１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１８：００ ユーロ・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）
２１：３０ 米・小売売上高
２２：１５ 米・鉱工業生産
２２：１５ 米・設備稼働率
２３：００ 米・企業在庫
※日・閣議
※米・２０年物国債入札
※トルコ市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：東京産<8070>
※東証グロース上場：インテグループ<192A>
出所：MINKABU PRESS