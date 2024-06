ジャンク フジヤマが、最新アルバム『憧憬都市 City Pop Covers』のアナログレコードを8月3日にリリースすることが決定した。『憧憬都市 City Pop Covers』では、「WINDY SUMMER」「テレフォン・ナンバー」「流星都市」ほかシティポップの名曲を、スピリットを込めたパワフルな歌声と、洗練を極めたジャンク フジヤマスタイルでカバー。2023年のオリジナルアルバム『DREAMIN'』に続き、アナログレコードのカッティングは、「PICCOLO AUDIO WORKS」を主宰するエンジニアの松下真也を起用。今作では新たなチャレンジとして、デジタルマスターをレコード用に調整後、ハーフインチのアナログテープへ収録したものから、ラッカーマスターを制作する手法を採用した。レコードならではの質感の良さと、聴感上の豊かさを感じさせる高品質のマスターを制作している。

カバーアルバム『憧憬都市 City Pop Covers』アナログレコード



2024年8月3日(土)発売価格:4,400円(税込)品番:PCJA-00148【Side A】収録曲 <オリジナルアーティスト情報>1.憧憬都市-Prologue-2.WINDY SUMMER <杏里 1983年>3.テレフォン・ナンバー <大橋純子 1981年>4.ふたりの夏物語 NEVER ENDING SUMMER <杉山清貴&オメガトライブ 1985年>5.流星都市 <Original Love 1995年>6.夏の終りのハーモニー (duet with 神谷樹) <井上陽水 & 安全地帯 1986年>7.真夜中のドア〜stay with me <松原みき 1979年>【Side B】1.真昼 <benzo 1998年>2.黄昏のBAY CITY <八神純子 1983年>3.雨のステイション <荒井由実 1975年>4.夢の途中 <来生たかお 1981年>5.憧憬都市-Epilogue-6.真夜中のドア〜stay with me (duet with biki) <松原みき 1979年>