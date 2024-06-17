「鷹祭 SUMMER BOOST」第2弾ゲストを発表（C）SoftBank HAWKS

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　ソフトバンクは17日、7月26日（金）のオリックス・バファローズ戦より開催する「鷹祭 SUMMER BOOST」に出演するゲストを発表した。

7月26日（金）オリックス戦「テーマ：音楽」

＜NEW＞DJ KOO（from TRF）

DA PUMP

7月27日（土）オリックス戦「テーマ：お笑い&音楽」

＜NEW＞ミキ

＜NEW＞こがけん

＜NEW＞パンクブーブー

7月28日（日）オリックス戦「テーマ：サーカス＆音楽」

＜NEW＞ハッピードリームサーカス

＜NEW＞モーニング娘。'24

8月2日（金）日本ハム戦「テーマ：ダンス＆音楽」

＜NEW＞Dリーグ代表「CyberAgent Legit」

＜NEW＞DJやついいちろう（エレキコミック）

＜NEW＞真心ブラザーズ

8月3日（土）日本ハム戦「テーマ：お笑い＆音楽」

＜NEW＞やす子

AMEMIYA

＜NEW＞DJやついいちろう（エレキコミック）

8月4日（日）北海道日本ハムファイターズ戦「テーマ：音楽」

＜NEW＞DJ To-i（from DISH//）

※その他の出演者は後日発表