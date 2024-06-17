ソフトバンク、「鷹祭 SUMMER BOOST」第2弾ゲスト発表！
ソフトバンクは17日、7月26日（金）のオリックス・バファローズ戦より開催する「鷹祭 SUMMER BOOST」に出演するゲストを発表した。
7月26日（金）オリックス戦「テーマ：音楽」
＜NEW＞DJ KOO（from TRF）
DA PUMP
7月27日（土）オリックス戦「テーマ：お笑い&音楽」
＜NEW＞ミキ
＜NEW＞こがけん
＜NEW＞パンクブーブー
7月28日（日）オリックス戦「テーマ：サーカス＆音楽」
＜NEW＞ハッピードリームサーカス
＜NEW＞モーニング娘。'24
8月2日（金）日本ハム戦「テーマ：ダンス＆音楽」
＜NEW＞Dリーグ代表「CyberAgent Legit」
＜NEW＞DJやついいちろう（エレキコミック）
＜NEW＞真心ブラザーズ
8月3日（土）日本ハム戦「テーマ：お笑い＆音楽」
＜NEW＞やす子
AMEMIYA
＜NEW＞DJやついいちろう（エレキコミック）
8月4日（日）北海道日本ハムファイターズ戦「テーマ：音楽」
＜NEW＞DJ To-i（from DISH//）
※その他の出演者は後日発表
7月26日（金）オリックス戦「テーマ：音楽」
＜NEW＞DJ KOO（from TRF）
DA PUMP
7月27日（土）オリックス戦「テーマ：お笑い&音楽」
＜NEW＞ミキ
＜NEW＞こがけん
＜NEW＞パンクブーブー
7月28日（日）オリックス戦「テーマ：サーカス＆音楽」
＜NEW＞モーニング娘。'24
8月2日（金）日本ハム戦「テーマ：ダンス＆音楽」
＜NEW＞Dリーグ代表「CyberAgent Legit」
＜NEW＞DJやついいちろう（エレキコミック）
＜NEW＞真心ブラザーズ
8月3日（土）日本ハム戦「テーマ：お笑い＆音楽」
＜NEW＞やす子
AMEMIYA
＜NEW＞DJやついいちろう（エレキコミック）
8月4日（日）北海道日本ハムファイターズ戦「テーマ：音楽」
＜NEW＞DJ To-i（from DISH//）
※その他の出演者は後日発表