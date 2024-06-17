Âç¿ÎÅÄ¸ü¡¢°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹Ì³¤á¼«Å¾¼ÖÅðÆñËÉ»ß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ö£²¥í¥Ã¥¯¤ò¼é¤í¤¦¡ª¡¡£±¡¢£²¡¢£³¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡ª¡×
¡¡º£Ç¯¡¢¥ì¥¹¥é¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼£µ£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¼ÙÆ»¡×Âç¿ÎÅÄ¸ü¡Ê£¶£¶¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©·ÙÅÄ±º½ð¤Î°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢µþµÞÀþÄÉÉÍ±ØÁ°¤Ë¡Ö°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¡×¤Î¥¿¥¹¥¤ò¤«¤±¤¿À©Éþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Âç¿ÎÅÄ¤Ï¡ÖÀ©Éþ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯»÷¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê±ýÇ¯¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¤¬¤¥Ç¥«¡Ù¤Î¡Ë¤³¤Þ¤ï¤ê·¯¤ß¤¿¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µö¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¼è¤ë¤È¡¢¡ÖÀÎ¸«¤¿±Ç²è¤Ç·º»öÌò¤ò¤ä¤Ã¤¿ÅÄÃæË®±Ò¤µ¤ó¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ·º»ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£Æü¡¢°ìÆü½ðÄ¹¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ£±Æü¤È¸À¤ï¤º¡¢£³£¶£µÆü¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
¡¡º£²ó¡¢°ìÆü½ðÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÌÜÅª¤ÏÅÄ±º½ð´ÉÆâ¤ÇÂ³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Å¾¼ÖÅðÆñ¤ÎÍÞ»ß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£
¡¡¡ÖËÍ¤ÏÀ¤³¦£²£·¤«¹ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖ¡¢¼£°Â¤Î¤¤¤¤¹ñ¤¬ÆüËÜ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎÅðÆñ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤Î¼«Å¾¼Ö¤ò¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤Ê¤ó¤Æ¹Ô°Ù¤ÏÀàÅð¤Ç¤¹¡£²¶¤À¤Ã¤¿¤é¼ê¾û¤«¤±¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤Ï£¶£¶Ç¯À¸¤¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤òÅð¤ó¤À¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°Õ³°¤È£±£°£°±ß½¦¤Ã¤¿¤é¡¢·Ù»¡¤ËÆÏ¤±¤ë¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ë£²¥í¥Ã¥¯¤ò¤«¤±¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÅð¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î¼«Å¾¼Ö¤ò¼é¤í¤¦¡ª¡¡Åð¤à¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï½àÈ÷¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤ï¤»¤è¤¦¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿Ä°½°¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Î¥ï¥¤¥ä¡¼¾û¤ò¼êÅÏ¤·¡£
¡¡¼«Å¾¼ÖÅðÆñËÉ»ß¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢ÅÄ±º½ð¤Î¹©Æ£ÃÒ¿Î½ðÄ¹¤é¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡Ö£²¥í¥Ã¥¯¤ò¼é¤í¤¦¡ª¡¡£±¡¢£²¡¢£³¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¡¢°ìÆü½ðÄ¹¤ÎÌò³ä¤òÌµ»ö¡¢´°Î»¤·¤¿¡£¡ÊÃæÂ¼¡¡·ò¸ã¡Ë