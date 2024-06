東南アジアを旅行中の女性がSNSに動画を投稿したところ、800万回以上の再生回数を記録し、ユーザーたちを震え上がらせた。タイのホテルで撮影したという動画には、部屋中におびただしい数の蛾が飛び交う様子が捉えられていた。なぜこのような事態が起きてしまったのか、米ニュースメディア『New York Post』、英ニュースメディア『Tyla』などが伝えている。イギリス出身のジェマ・セイヤーさん(Jemma Sayer)は現在、女性の友人とともにベトナムやカンボジアなど東南アジアをバックパッカーで旅をしている。そんな彼女が、タイの観光地として知られる町パーイのホテルに宿泊した際に撮影した動画を5月24日、TikTokに投稿して注目を集めた。

動画には、部屋の中で無数の蛾が飛び交う様子が映っており、「チェックインしたホテルで夜にドアを開けると、攻撃的なヘビが襲いかかり、2000匹以上の蛾が飛び込んでくる」と言葉が添えてあった。どうやら彼女たちは、タイのホテルでヘビに襲われそうになり、部屋に無数の蛾が入り込んでしまったようだ。ジェマさんは当時の出来事について、このように語っている。「ドアに少し隙間があって、数匹の蛾が入ってきたんです。私たちはタオルで隙間を埋めて蛾が入ってこないようにしようと思い、一瞬ドアを開けたんだけど、なんとドアの上からコブラが口を開けてぶら下がっていたの! もう私たちは恐怖で凍りついてしまったわ。」「コブラは私たちに向かって襲いかかろうとして、私の友達の頭に向かって飛びかかってきて。その瞬間、大量の蛾が部屋に押し寄せてきて、私たちに群がってきたんです。2人とも大声で叫んだの。こんな大きな声で叫んだのは、初めてだったと思う。他の宿泊客がみんな目を覚ましたんじゃないかな。」その後、ジェマさんはスマートフォンを手に取って友人と浴室に駆け込み、ドアを閉めて避難したが、恐怖のあまりしばらく浴室で泣きじゃくっていたという。動画には、部屋の中でホテルの従業員らしき男性が蛾を駆除している様子が映っているが、ジェマさんたちは別の部屋を用意されたようだ。今回の件について、ジェマさんは「ドアは一瞬だけしか開けていない」と主張しているが、東南アジアなどの亜熱帯地域を旅行する際には、夜間のドアや窓の開閉には十分気をつける必要がありそうだ。しかしながらジェマさんは、「あの件を除けばこれまでの旅はとても楽しかったし、素晴らしい経験ばかりでした」と明かしている。ちなみに昨年10月には、チェコの3つ星ホテルに宿泊したカップルが、翌朝目覚めるとおびただしい数のコウモリが部屋に群がっていたという。