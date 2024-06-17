東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、ｍｏｎｏＡＩ、笑美面がS高 東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、ｍｏｎｏＡＩ、笑美面がS高

17日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数204、値下がり銘柄数336と、値下がりが優勢だった。



個別ではｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ<5240>、笑美面<9237>がストップ高。ジンジブ<142A>、ＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥ<5888>は一時ストップ高と値を飛ばした。サンワカンパニー<3187>、Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ<3474>、フーバーブレイン<3927>、サンバイオ<4592>、ｎｏｔｅ<5243>など11銘柄は年初来高値を更新。モルフォ<3653>、ペルセウスプロテオミクス<4882>、ｔｒｉｐｌａ<5136>、マテリアルグループ<156A>、ＩＮＴＬＯＯＰ<9556>は値上がり率上位に買われた。



一方、オンコリスバイオファーマ<4588>がストップ安。カウリス<153A>、ハンモック<173A>、Ｄ＆Ｍカンパニー<189A>、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、アドバンスト・メディア<3773>など25銘柄は年初来安値を更新。デリバリーコンサルティング<9240>、ブレインズテクノロジー<4075>、ジェイック<7073>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>、ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<3491>は値下がり率上位に売られた。



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