Snow Man目黒蓮、アンバサダーを務めるフェンディ春夏メンズコレクションに特別参加
■Snow Man目黒蓮＆Stray Kidsバンチャンの2ショットも
Snow Manの目黒蓮がイタリア・ローマを代表するラグジュアリーブランド、フェンディ（FENDI）のフェンディ2025年春夏メンズコレクションに参加した。
6月15日14時30分（イタリア現地時間）、フェンディは、Superstudio Maxiにて、シルヴィア・フェンディ（Silvia Venturini Fendi）によるフェンディ2025年春夏メンズコレクションを発表。
日本からは、ジャパンメンズブランドアンバサダーを務めるSnow Manのメンバーで俳優の目黒蓮が特別に参加したほか、映画『アイデア・オブ・ユー ～大人の愛が叶うまで～（The Idea of you）』に出演し、グローバル メンズアンバサダーを務めるニコラス・ガリツィン（Nicholas Galitzine）、中国のレザーグッズ スポークスパーソンを務める俳優、チャン・ルオユン（Zhang Ruoyun）、歌手のマルコ・メンゴーニ（Marco Mengoni）、K-POPボーイズグループ「ストレイキッズ（Stray Kids）」のメンバーとして活躍するバンチャン（Bang Chan）、歌手のミスター・レイン（Mr. Rain）、タナナイ（Tananai）など、各界の豪華ゲストが駆け付けた。
さらに、ネットフリックス（Netflix）の人気シリーズ「エリート（ELITE）」で注目を集めたアロン・パイパー（Aron Piper）をはじめ、マヌエル・トゥリソ（Manuel Turizo）やグザヴィエ・ドラン（Xavier Dolan）、シュー・カイ（Kai Xu）、タイロッド・テイラー（Tyrod Taylor）、ジョナサン・クミンガ（Jonathan Kuminga）など、各国を代表するスポーツ選手や俳優陣らが出席し、コレクションの発表を祝福した。
■その他のゲスト（順不同・敬称略）
関口メンディー（Mandy Sekiguchi）、井上ヤマト（Yamato Inoue）、レイモンド・グティエレス（Raymond Gutierrez）、セイドゥ・サール（Seydou Sarr）、ムスタファ・フォール（Moustapha Fall）、アルビン・チョン（Alvin Chong）、ブライアン・ボーイ（Bryan Boy）など
Snow Man OFFICIAL SITE
https://mentrecording.jp/snowman/