中国の社会消費財小売総額、５月は３・７％増

5日、重慶市渝中区の山城巷で文化クリエーティブ製品を選ぶ観光客。（重慶＝新華社記者/王全超）

【新華社北京6月17日】中国国家統計局が17日発表した5月の社会消費財小売総額は前年同月比3.7％増の3兆9211億元（1元＝約22円）で、1〜5月は前年同期比4.1％増の19兆5237億元だった。うち自動車以外の消費財の小売売上高は5月が4.7％増の3兆5336億元、1〜5月は4.4％増の17兆6707億元となった。

事業所の所在地別に見ると、5月は都市部が3.7％増の3兆4111億元、農村部が4.1％増の5100億元。1〜5月の累計は都市部が4.0％増の16兆9418億元、農村部が4.7％増の2兆5819億元だった。

小売売上高の内訳は商品小売りが3.6％増の3兆4937億元、飲食店収入が5.0％増の4274億元。1〜5月は商品小売りが3.5％増の17兆3603億元、飲食店収入が8.4％増の2兆1634億元となった。

1〜5月の一定規模（主要事業の年間売上高500万元以上）以上の小売業者の売上高は専門店が5.1％増、コンビニエンスストアが4.9％増、スーパーマーケットが1.8％増、百貨店が3.2％減、高級専門店が1.0％減だった。

オンライン小売売上高は12.4％増の5兆7669億元。うち実物商品が11.5％増の4兆8280億元と社会消費財小売総額の24.7％を占めた。実物商品のうち、食品が19.6％、衣料品が9.0％、日用品が10.8％それぞれ増加した。