ギーザー・バトラーによると、ブラック・サバスのメンバーは全員、ビル・ワードを加えたオリジナル・ラインナップで最後にもう一度パフォーマンスしたいと望んでいるものの、彼個人としては、実現しないだろうと考えているそうだ。バトラーは、数週間前に『Trunk Nation』のインタビューで「僕は本当にやりたい」と話したのに続き、先週終わり公開された955KLOSのインタビューでも「僕ら全員、実現して欲しいと思っている」と発言したが、『BraveWords』からの質問には、より思慮深い答えを返している。

