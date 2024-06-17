²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ó¥¸¥å¤Ë¤È¤¤á¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä ¡ÖMARC JACOBS¡×¿·ºî¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ï¡ÈÌî²Ö¤Î¥Ö¡¼¥±¡É¤Î¹á¤ê
¡ÖMARC JACOBS¡Ê¥Þ¡¼¥¯ ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹¡Ë¡×¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ç¥¤¥¸¡¼¡×¤«¤é¡¢Ìî²Ö¤Î¥Ö¡¼¥±¤ò»×¤ï¤»¤ë¿·ºî¡Ø¥Ç¥¤¥¸¡¼ ¥ï¥¤¥ë¥É¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£
Á´¹ñ¤Î¥Þ¡¼¥¯ ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹ ¥¹¥È¥¢¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢½ç¼¡ÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿¤ÃÇò¤Ê¥ï¥¤¥ë¥É¥Ç¥¤¥¸¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¤ª²Ö¤ò¾þ¤Ã¤¿¡¢²ÖÂ«¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤á¤¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡ÖMARC JACOBS¡×¤Î¿·ºî¹á¿å¡Ø¥Ç¥¤¥¸¡¼ ¥ï¥¤¥ë¥É¡Ù
¡ÖMARC JACOBS¡×¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ç¥¤¥¸¡¼¡×¡£¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¤Ê¹á¤ê¤ä¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ü¥È¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿Íµ¤¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÆ±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¿·ºî¡Ø¥Ç¥¤¥¸¡¼ ¥ï¥¤¥ë¥É¡Ù¡ÊÀÇ¹þ2Ëü1780±ß¡¿100ml¡Ë¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¡£
¡Ø¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÃÀÉÔÅ¨¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¼ã¡¹¤·¤¯¼«Í³ËÛÊü¤Ê¸ÄÀ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìî²Ö¤Î¥Ö¡¼¥±¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¹á¤ê
¡Ö¥Ç¥¤¥¸¡¼ ¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¤Ë¡¢Ë§½æ¤Ê¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤È¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤ë¥Ù¥Á¥Ð¡¼¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£
Å·Á³¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯À¸¤«¤·¤¿¡¢»Â¿·¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¹á¤ê¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ìî²Ö¤Î¥Ö¡¼¥±¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Á¡¢¼«Á³¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤²Æ¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ý
Å»¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬²ÃÂ®¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ
¹á¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò¡£
¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¤¥¸¡¼¤Ë¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥ï¥¤¥ë¥É¥Ç¥¤¥¸¡¼¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥È¥ë¤ÎÃæ¤Ë¸«¤¨¤ë²Ö¤Î·Ô¤Ï¡¢Âç¼«Á³¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ·¤Ó¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
Á¯¤ä¤«¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤Ë¡¢²ÖÊÁ¤Î±ï¼è¤ê¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¹á¿å¤È°ì½ï¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¡£
Ìî²Ö¤Î¥Ö¡¼¥±¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡Ö¥Ç¥¤¥¸¡¼ ¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤òÅ»¤Ã¤Æ¡¢²Æ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Þ¡¼¥¯ ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹¡¡¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://www.marcjacobs.jp/
»²¾È¸µ¡§¥Þ¡¼¥¯ ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
Á´¹ñ¤Î¥Þ¡¼¥¯ ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹ ¥¹¥È¥¢¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢½ç¼¡ÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿¤ÃÇò¤Ê¥ï¥¤¥ë¥É¥Ç¥¤¥¸¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¤ª²Ö¤ò¾þ¤Ã¤¿¡¢²ÖÂ«¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤á¤¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡ÖMARC JACOBS¡×¤Î¿·ºî¹á¿å¡Ø¥Ç¥¤¥¸¡¼ ¥ï¥¤¥ë¥É¡Ù
¡ÖMARC JACOBS¡×¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ç¥¤¥¸¡¼¡×¡£¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¤Ê¹á¤ê¤ä¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ü¥È¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿Íµ¤¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÆ±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¿·ºî¡Ø¥Ç¥¤¥¸¡¼ ¥ï¥¤¥ë¥É¡Ù¡ÊÀÇ¹þ2Ëü1780±ß¡¿100ml¡Ë¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¡£
¡Ø¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÃÀÉÔÅ¨¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¼ã¡¹¤·¤¯¼«Í³ËÛÊü¤Ê¸ÄÀ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìî²Ö¤Î¥Ö¡¼¥±¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¹á¤ê
¡Ö¥Ç¥¤¥¸¡¼ ¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¤Ë¡¢Ë§½æ¤Ê¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤È¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤ë¥Ù¥Á¥Ð¡¼¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£
Å·Á³¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯À¸¤«¤·¤¿¡¢»Â¿·¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¹á¤ê¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ìî²Ö¤Î¥Ö¡¼¥±¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Á¡¢¼«Á³¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤²Æ¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ý
Å»¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬²ÃÂ®¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ
¹á¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò¡£
¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¤¥¸¡¼¤Ë¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥ï¥¤¥ë¥É¥Ç¥¤¥¸¡¼¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥È¥ë¤ÎÃæ¤Ë¸«¤¨¤ë²Ö¤Î·Ô¤Ï¡¢Âç¼«Á³¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ·¤Ó¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
Á¯¤ä¤«¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤Ë¡¢²ÖÊÁ¤Î±ï¼è¤ê¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¹á¿å¤È°ì½ï¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¡£
Ìî²Ö¤Î¥Ö¡¼¥±¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡Ö¥Ç¥¤¥¸¡¼ ¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤òÅ»¤Ã¤Æ¡¢²Æ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Þ¡¼¥¯ ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹¡¡¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://www.marcjacobs.jp/
»²¾È¸µ¡§¥Þ¡¼¥¯ ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹