貴重な親子ショットを公開

「父の日」ショットを多数公開

MLBの公式X(旧Twitter)は、6月16日に投稿を更新。ロサンゼルス・ドジャースに所属している大谷翔平選手の幼少期ショットを公開しました。同アカウントは「Blessing your feed with this adorable baby picture of Shohei Ohtani and his dad(大谷翔平と父親の愛らしい写真であなたのフィードに祝福を)」とつづり、1枚の写真を投稿。幼少期の大谷選手と父親が写った貴重な写真を公開しました。大谷選手は体操着のような服を着てカメラを見つめ、父親は寄り添うように小さな大谷選手の横に座っています。父親は現在の大谷選手によく似ているように見え、家族のほっこりとした雰囲気があふれた投稿です。コメント欄では「おんなじ顔」「大谷さん、かわいすぎる」「お父さん、やっぱり似てますね」「そっくりだべよ翔平!」など、さまざまな声が寄せられました。MLBの公式Instagramも同日に投稿を更新。大谷選手だけでなく、さまざまな選手たちの親子ショットを公開しています。気になった人はぜひチェックしてみてください。(文:宍戸 奏太)