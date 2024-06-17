パリオリンピック代表対決、早田が張本を撃破【卓球 WTTリュブリャナ】
早田ひな 写真：World Table Tennis
卓球のWTTスターコンテンダー準決勝で、早田と張本のパリオリンピック日本代表対決が実現した。
序盤から世界ランク5位の早田が猛攻を仕掛け、日本勢トップを走る張本を圧倒。
その後も田の勢いは止まらず、張本はたまらずタイムアウトを取るが、
流れを変えることができず。早田がストレート勝ちで決勝進出を果たした。
＜大会名称＞
WTTスターコンテンダーリュブリャナ2024（スロベニア）
＜開催期間＞
2024年6月11日 - 16日
＜会場＞
スロベニア リュブリャナ
＜日程＞
予選 6月11日（火）～12日（水）
本戦 6月13日（木）～16日（日）
混合ダブルス 決勝 6月15日（土）
男女シングルス、男女ダブルス 6月16日（日）
＜配信情報＞
DAY3 Table1｜6月13日（木）
Session1｜20:00：https://youtube.com/live/nhizediMnPo
Session2｜25:00：https://youtube.com/live/QTQ57WLvfhY
DAY4 Table1｜6月14日（金）
Session1｜20:00：https://youtube.com/live/an_v9DnTnoQ
Session2｜25:00：https://youtube.com/live/t96kIBi1Ikc
DAY5 Table1｜6月15日（土）
Session1｜20:00：https://youtube.com/live/62GbRO7rps4
Session2｜25:00：https://youtube.com/live/O51NFRpBFJ4
DAY6 Table1｜6月16日（日）
Session1｜20:00：https://youtube.com/live/Tpwk_mwf_70
Session2｜25:00：https://youtube.com/live/nuvmjsloKEM
＜出場選手＞
■男子
張本智和（智和企画）
戸上隼輔（井村屋グループ）
松島輝空（木下グループ）
篠塚大登（愛知工業大学）
及川瑞基（岡山リベッツ）
■女子
早田ひな（日本生命）
張本美和（木下グループ）
伊藤美誠（スターツ）
平野美宇（木下グループ）
木原美悠（木下グループ）
長粼美柚（木下グループ）