7月28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)の追加カードとして、新居すぐるvs.摩嶋一整の一戦が決定した。新井はRIZIN2連勝中の第10代キング・オブ・パンクラシストで2月の敗戦から再起戦となるRebel FC第3代フェザー級王者の摩嶋を迎え撃つ。また東京・六本木のクラブセキュリティとして働く新居と、山口県の工場で働く摩嶋が、互いの上司から超RIZIN.3への参戦を告げられた様子をRIZIN FFの公式SNSにて公開している。

●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・RIZINスタンディングバウト 68キロマニー・パッキャオ vs. 鈴木千裕・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整