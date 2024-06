(MCU)映画『ブレイド』が、なかなか”日の目”を浴びられない。二人目の監督を失い、前途は再び闇に包まれている。

かつてウェズリー・スナイプスが1990~2000年代に演じた“元祖マーベル映画”のヴァンパイア・ハンターをMCUで甦らせるリブート作品。主演は『ムーンライト』『グリーンブック』で二度のアカデミー賞に輝いたマハーシャラ・アリ。2019年に起用が、スタジオのケヴィン・ファイギ社長も「夢のキャスティング」「完璧なブレイド」としていた。

ところが2024年現在、いまだに撮影は始められていない。この現状について、アリの弁護士シェルビー・ウィーザーは、「契約は2019年に行ったのに、いまだに撮影されていない。私のプロフェッショナルとしての経験上、これはかなりクレイジーなことです」と米に見解を寄せている。

『ブレイド』は2022年9月に初代監督のバッサム・ターリクが突如し、さらに先ごろは2人目のヤン・ドマンジュも。脚本執筆がような話題も伝えられている。

アリの契約は2019年に締結されたが、翌2020年からはコロナ禍が始まり、さらに2023年にはハリウッドで大規模なストライキが起こるなど、製作の障害となる出来事はあった。そうとはいえ、出演契約から早5年が経つ。その間にアリは『ジュラシック・ワールド』シリーズの出演契約も結んでおり、こちらはちょうど。早くとも9月ごろまで撮影が続くと見られる一方、『ブレイド』の撮影開始は秋開始と伝えられている。

今の所『ブレイド』は2025年11月7日US公開とされる。これ以上クレイジーな事態に陥るのは避けたいところだろう。

