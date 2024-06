映画デビュー30周年ユアン・マクレガーが、等身大の父親役で親子W主演。複雑な関係にあった実娘クララとの、かけがえのない記憶を映画化した父娘のロードムービー『ブリーディング・ラブ はじまりの旅』が、2024年7月5日より全国公開となる。

実はこの作品、海外ではApple TV+が配信権を獲得しているもので(劇場はリミテッド公開)、日本で全国劇場公開されるというのは世界的に見ても貴重なこと。ワールドプレミアとなったSXSW映画祭では「涙と感動の完璧な結末」(Cinefied)と絶賛された感動作が、日本では劇場で堪能できる。

見どころは『スター・ウォーズ』のユアン・マクレガーと実娘のクララ・マクレガーの親子共演。実生活では長年連れ添った妻との離婚、再婚によって娘クララとの親子関係に問題を抱えていたユアンだが、そんなクララが最愛の父へ送った1つのラブレター(=脚本)をきっかけに本作は生まれた。互いの人生の変化に傷つき、会わない時期もあった2人だが、ある日クララから脚本を渡されたユアンは「その美しさに度肝を抜かれた。(私たちの)実際の話ではないけれど、私たちのことを感じられる内容だった」と語っている。

何年も疎遠だった娘のある出来事をきっかけに、父は彼女をニューメキシコ州に向かう旅に連れ出す。関係を修復したくても、どうすれば二人の溝を埋められるか分からない。娘は父との美しい過去を思い出しながらも、自分を捨てた父を許すことができず反発を繰り返す。旅の目的地が近づいてきた時、二人はお互いが抱える問題と向き合うことになる……。

この映画の独占特別試写会がTHE RIVERで実施決定。この日のイベントのためTHE RIVERでは、出演のクララ・マクレガーに単独独占取材も敢行予定。撮り下ろしインタビュー映像を、本編終了後にスクリーン初上映する。

さらに、インタビューを担当するTHE RIVER中谷直登と、本作の日本配給を手掛けるロングライドの大場琴美さんによるスペシャルトークも。映画デビュー30周年のユアン・マクレガーを祝したマクレガー・ファンにとって貴重なイベントだ。参加したい読者80名をご招待する。

プレゼントキャンペーン概要

『ブリーディング・ラブ はじまりの旅』THE RIVER特別試写会(クララ・マクレガーの撮り下ろし独占インタビュー映像 上映付き)

日時:

2024年7月1日(月)

18:30 開場

19:00 開映

21:15頃 終了予定

場所:

アキバシアター

〒101-0022

東京都千代田区神田練塀町3 富士ソフトアキバプラザ 2F

・JR線 秋葉原駅 中央改札口より徒歩2分

・つくばエクスプレス線秋葉原駅 A3出口より徒歩1分

・東京メトロ日比谷線秋葉原駅 2番出口より徒歩3分

登壇:

中谷直登(THE RIVER)

大場琴美(ロングライド)

応募締切:

2024年6月23日(日)まで

応募方法:

(Xで応募する場合)をフォロー後、応募用ツイートをリツイート、以下フォームへ必要事項をご記入下さい。

ユアン・マクレガー親子共演の感動作

『ブリーディング・ラブ はじまりの旅』

THE RIVER独占試写会に80名様ご招待



7月1日(月)

アキバシアター



ユアンのデビュー30周年!

クララ・マクレガー単独取材映像も上映!



フォロー&RP後、以下より応募6/23〆 - THE RIVER (@the_river_jp)

(Instagramで応募する場合)をフォロー後、応募用ポストにいいね!、以下フォームへ必要事項をご記入ください。

当選者数:

80名様(お一人様のご招待です。ペアご招待ではございません)

当選発表方法:

当選者様には6月24日(月)以降、 @theriver.jp より当日の詳細情報とともに当選メールを送付いたします。そちらへの返信をもって当選確認となります。返信の期日を過ぎてしまった場合は、大変恐縮ですが当選権を放棄したものとみなし、別の方に当選権を譲渡させていただきます。予めご了承下さいませ。

注意事項:

※当選状の転売や譲渡はできません。発覚した場合、無効となります。

※予告無くイベント内容が変更となる可能性がございます。

『ブリーディング・ラブ はじまりの旅』は2024年7月5日(金) 新宿ピカデリー他全国公開。

