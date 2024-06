マリモクラフトは、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」の50周年を祝した大型ショッピングイベント『Hello Kitty 50th Anniversary Market』を開催する。7月2日のジェイアール京都伊勢丹を皮切りに、全国の百貨店を巡回。同イベントでは、50周年アニバーサリーイヤーを記念してデザインされた商品を中心に、ハローキティファンだけでなく幅広い世代が楽しむことができる。また、会場装飾や購入者特典の提供など、ショッピングをさらに盛り上げる企画も用意している。

■『Hello Kitty 50th Anniversary Market』巡回スケジュール・7月2日(火)〜 7月14日(日) 最終日午後6時終了ジェイアール京都伊勢丹10階 催物場・7月17日(水)〜 7月30日(火) 最終日午後8時終了ジェイアール名古屋タカシマヤ8階 ローズパティオ・9月11日(水)〜 9月29日(日) 最終日終了時間未定大丸梅田店15階 イベントホール・10月2日(水)〜 10月14日(月) 最終日午後6時終了銀座三越 新館7階 催物会場・10月24日(木)〜 11月5日(火) 最終日午後7時終了東武百貨店 池袋本店8階 催事場・11月13日(水)〜 11月25日(月) 最終日終了時間未定大丸札幌店7階 催事場・11月29日(金)〜 12月15日(日) 最終日午後5時終了福岡三越9階 三越ギャラリー・12月28日(土)〜 2025年1月6日(月)※2025年1月1日(水・元日)は休館日 最終日終了時間未定松坂屋静岡店 本館8階 大催事場(C)'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L650985