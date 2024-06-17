¥ë¥¤¡¼¥¸¤ÎË¹»Ò¥Ý¡¼¥Á¡õ¥Æ¥ì¥µ¤Î¤ªÉô²°¥é¥¤¥ÈÉÕ¤¡ª ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¡Ù¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥à¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¡Ù¤ÎºÇ¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥à¥Ã¥¯¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª ¥ë¥¤¡¼¥¸¤ÎË¹»Ò ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¡¼¥ÁBOOK¡×¤È¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª ¥Æ¥ì¥µ¤Î¤ªÉô²°¥é¥¤¥ÈBOOK¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÊõÅç¡Ë¤¬¡¢6·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÊõÅç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡¥Æ¥ì¥µ¤Î¤ªÉô²°¥é¥¤¥È¤ò¸÷¤é¤»¤¿ÍÍ»Ò
¢£¾þ¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥ë¥¤¡¼¥¸¤ÎË¹»Ò¤¬¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¡¼¥Á¤È¡¢¥ª¥Ð¥±¤Î¥Æ¥ì¥µ¤Î¤ªÉô²°¥é¥¤¥È¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¥à¥Ã¥¯2¼ï¡£
¡¡¥ë¥¤¡¼¥¸¤ÎË¹»Ò¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¡¼¥Á¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥óÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤±¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¸å¤íÂ¦¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÉÕ¤¤Ç¡¢¤ª²Û»Ò¤ä¾®Êª¤Ê¤É¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Î¤ªÉô²°¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸÷¤ë¥Æ¥ì¥µ¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¾Ã¤·Ëº¤ì¤òËÉ¤°1»þ´Ö¥ª¥Õ¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ä¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÌÀÌÇ¤¹¤ë¤ä¤¹¤é¤®¥â¡¼¥É¤¬ÅëºÜ¤µ¤ìµ¡Ç½À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª ¥ë¥¤¡¼¥¸¤ÎË¹»Ò ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¡¼¥ÁBOOK¡×¡õ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª ¥Æ¥ì¥µ¤Î¤ªÉô²°¥é¥¤¥ÈBOOK¡×³µÍ×¡Û
È¯ÇäÆü¡§6·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡×Å¹ÊÞ¡¢¡ÖÊõÅç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡¢¡ÖNintendo TOKYO¡¿OSAKA¡¿KYOTO¡×¡¢¡ÖMy Nintendo Store¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡¥Æ¥ì¥µ¤Î¤ªÉô²°¥é¥¤¥È¤ò¸÷¤é¤»¤¿ÍÍ»Ò
¢£¾þ¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥ë¥¤¡¼¥¸¤ÎË¹»Ò¤¬¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¡¼¥Á¤È¡¢¥ª¥Ð¥±¤Î¥Æ¥ì¥µ¤Î¤ªÉô²°¥é¥¤¥È¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¥à¥Ã¥¯2¼ï¡£
¡¡°ìÊý¤Î¤ªÉô²°¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸÷¤ë¥Æ¥ì¥µ¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¾Ã¤·Ëº¤ì¤òËÉ¤°1»þ´Ö¥ª¥Õ¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ä¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÌÀÌÇ¤¹¤ë¤ä¤¹¤é¤®¥â¡¼¥É¤¬ÅëºÜ¤µ¤ìµ¡Ç½À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª ¥ë¥¤¡¼¥¸¤ÎË¹»Ò ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¡¼¥ÁBOOK¡×¡õ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª ¥Æ¥ì¥µ¤Î¤ªÉô²°¥é¥¤¥ÈBOOK¡×³µÍ×¡Û
È¯ÇäÆü¡§6·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡×Å¹ÊÞ¡¢¡ÖÊõÅç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡¢¡ÖNintendo TOKYO¡¿OSAKA¡¿KYOTO¡×¡¢¡ÖMy Nintendo Store¡×