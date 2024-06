EXO レイ、最新アルバム「STEP」をリリース！様々なジャンルの楽曲を収録

中国出身のスーパースターLAY(レイ)。彼はシンガー・ソングライター、プロデューサー、俳優、そしてダンサーとしても活躍中であり、マルチな才能を発揮する今大注目のアーティストだ。彼の新しい音楽性の時代の幕開けを告げる、新作ワーナー・ミュージック・チャイナから英語デビュー・アルバム「STEP」をリリースした。10曲入りの本作は、リスナーに自身の全く新しい音楽時代を告げる。

タイトル曲「STEP」では高いダンス・スキルを持つLAYの才能を詰め込んだ、ダンス動画も公開されている。アルバムでは、ポップ・ソング・ライティングとプロデュースにおける最高の重鎮たちとの共同作業となった。グラミー賞受賞ソングライターのSean Douglas(ショーン・ダグラス)、David Stewart(デヴィッド・スチュワート)、Romans(ロマンス)、Nick Lee(ニック・リー)、RYKEYZ。また、トップ・ポップ・レコーディング・アーティストのLAUVと「Run Back To You」でコラボレートし、MAXとは 「Music Is Your Love」で共同作詞・共同プロデューサーを務めた。

■リリース情報

「STEP / ステップ」

発売中

配信サイトはこちら



<楽曲リスト>

1. Run Back To You

2. Psychic

3. Step [Focus Track]

4. Fresh

5. Music Is Your Love

6. Daisy

7. Right Now

8. Before You Let Go

9. Mornings With You

10. Staring at the sun

11. Human In You

12. I'm Still Learning