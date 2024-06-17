＜LuckyFes′24＞、総勢110組のタイムテーブルを発表
7月13日・14日・15日の3連休、国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）で開催される音楽フェス＜LuckyFes'24＞のタイムテーブルが公開された。追加出演アーティストとして新たにケプラ、高橋優、藤巻亮太、IVVY（Opening Act）の出演も決まり、総勢110組出演のフェスティバルとなる。
7月13日のトップバッターを務めるyamaから始まり、ヘッドライナーのウルフルズ、Novelbrightを経て最終日15日のNEWSでフィナーレを迎える3日間だ。
＜LuckyFes＞は「安心・安全」を原則とし、熱中症対策（※）の観点から、前方エリアを毎回入れ替え制としている。「前方エリア優先入場券」は「いばチケ」で購入できる。
※熱中症対策5原則
1）ステージは、全て芝生のある場所に
2）ステージ前方エリアは、優先入場券を販売して毎回入れ替える
3）飲食・休憩エリアは、全て木陰か覆いがある場所に
4）水の給水所は多めに設置、子供向けに水遊び場を設置
5）救護ステーションは、冷房完備で4箇所に設置
＜LuckyFes＞は「音楽のクロスオーバー」をコンセプトに掲げ、LuckyFMの番組に連動させたPOPSやROCK、HIPHOP、JAZZ、アニソン、アイドル、ボカロやダンスグループ、そして世代を超えて人気があるアーティストなど多種多様なジャンルの音楽を届けることを掲げている音楽フェスだ。2024年は国内はもちろん、韓国のK-POPや台湾・中国・モンゴルや東南アジアのアーティストも出演し、より音楽のクロスオーバーが楽しめるラインナップになっている。
また、会場を大草原エリアに広げてレバレジーズpresents RAINBOW STAGE、ヤクルトpresents WING STAGE、クーリッシュpresents GARDEN STAGE、グロービスpresents HILLS STAGEの4ステージにすることで、より自然豊かな空間でアーティストの熱いパフォーマンスを体験できるかたちとなった。
＜LuckyFes'24＞出演アーティストDAY1：7月13日
AMEFURASSHI with RAM RIDER／ALI／石井竜也 with 杏里／ウルフルズ／大塚 愛／加藤ミリヤ／氣志團／クラウド・ルー（盧廣仲）／THE PRIMALS／The Wasabies／J-JUN／私立恵比寿中学／水曜日のカンパネラ／SUPER★DRAGON／SCANDAL／すりぃ／7ORDER／Chillies special guest MORISAKI WIN／デラックス×デラックス／冨岡愛／Night Tempo with FANCYLABO／ばってん少女隊／ハルカミライ／一青窈／FLOW／森高千里／yama／燐舞曲 ／（O.A）Ashley
DAY2：7月14日
相川七瀬／Aile The Shota／打首獄門同好会／Xdinary Heroes／XY／岡崎体育／KREVA／ケプラ＜NEW＞／ゴールデンボンバー／SILENT SIREN／THE BACK HORN／The BONEZ／JY(KARA)／Jams Collection／SKRYU／竹原ピストル／超ときめき(ハート)宣伝部／t-Ace／西川貴教／Novelbright／ハラミちゃん／FUNKY MONKEY BΛBY'S／藤巻亮太＜NEW＞／HEY-SMITH／MAN WITH A MISSION／MUCC／Mega Shinnosuke／Roselia／（O.A）ちたへんりー
DAY3：7月15日
新しい学校のリーダーズ／石崎ひゅーい／Ink Waruntorn／edhiii boi／n.SSign／KISS OF LIFE／CANDY TUNE／KOTORI／Conton Candy／Chevon／シャイトープ／Juice=Juice／四星球／杉山清貴&オメガトライブ／Da-iCE／高嶺のなでしこ／高橋優＜NEW＞／TETORA／Def Tech／トンボコープ／NEWS／Novel Core／FRUITS ZIPPER／bokula.／ヤングスキニー／RAISE A SUILEN／ROTTENGRAFFTY／（O.A）IVVY＜NEW＞／（O.A）ジョナゴールド
ドコモCSpresents Lucky Space
＜DAY1：7月13日＞
Groove Nomad Orchestra／佐咲紗花／The Wasabies／根本凪／ひとりスキップカウズ（イマヤス）／マシコタツロウ special guest 加藤里保菜／REBOUND／（O.A）おとじゃくし
＜DAY2：7月14日＞
磯山純／イバラッパー a.k.a イバラキング／京太朗と晴彦／つじりお／DJ SEIRA／DJ YU-KI 等
＜DAY3：7月15日＞
Idol to LuckyFes（Palette Parade・さよならステイチューン・アイオケ・メイビーME）／安達勇人／宇宙まお／クリトリック・リス／KEN EBISAWA／HIKKA
LuckyFesチケット詳細LuckyFesのチケットは、LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」・ローソンチケット・チケットぴあ・イープラス・楽天チケットにて一般販売中。
◇チケット種別
（1日券） 大人：12,800円、中高生6,400円
（２日通し券） 大人：24,000円、中高生12,000円
（３日通し券） 大人：35,000円、中高生17,500円
*すべて税込価格
* 小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで）。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます。
◇一般販売
プレイガイド：LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」／ローソンチケット／チケットぴあ／イープラス／楽天チケット
LuckyFesチケットページ： https://luckyfes.com/ticket/
LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」： https://www.funity.jp/tickets/ibatk/showlist
ローソンチケットLuckyFes特設ページ： https://l-tike.com/concert/luckyfes/
チケットぴあ： https://t.pia.jp/ ※検索窓から「LuckyFes」と検索してください
イープラスLuckyFes特設ページ： https://eplus.jp/sf/detail/3629810001?P6=001&P1=0402&P59=1
楽天チケットLuckyFes特設ページ： https://ticket.rakuten.co.jp/music/fes/RT1D002/
■海外在住者向け（抽選）※国際クレジットカード対応
ローソンチケット： https://l-tike.com/st1/wis1tmxfy3r9e8d91y7d/Tt/Ttg010agreement/index
イープラス： https://ib.eplus.jp/luckyfes2024
KKday： https://www.kkday.com/ja/product/181506
◇LuckyFes’24 前方エリア優先入場券のご案内
申込期間：2024年6月22日（土）10:00〜6月26日23:59
確定連絡：2024年6月29日（土）10:00
料金：500円（ 発券手数料・先行予約手数料・消費税含む ）
対象アーティスト：RAINBOW STAGE・WING STAGE出演の全アーティスト（オープニングアクトは除く）
お申込みページ： https://www.funity.jp/tickets/ibatk/showlist
※2024年6月22日（土）10時より上記お申込みページに反映され、お申込み可能となります。
◆ふるさと納税 LuckyFes'24チケット
茨城県ひたちなか市のふるさと納税のお礼の品として、LuckyFes'24のチケットの提供をしております。ひたちなか市のふるさと納税を活用することにより、ひたちなか市の財源を増やし、フレンズの経済的負担を軽減させて、LuckyFesのフレンズを増やすことができる三位一体のメリットを享受することができます。ぜひご利用ください。
※ふるさと納税の受付は6月22日（土）までとなります。
【7/13 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487313
【7/14 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487319
【7/15 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487328
【7/13‐15 3日通し券・1枚】LuckyFes’24 チケット
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487333
＜LuckyFes2024＞
2024年7月13日（土）・14日（日）・15日（月・祝）
会場：国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4）
◆＜LuckyFes＞オフィシャルサイト