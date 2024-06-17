＜LuckyFes'24＞出演アーティスト

DAY1：7月13日AMEFURASSHI with RAM RIDER／ALI／石井竜也 with 杏里／ウルフルズ／大塚 愛／加藤ミリヤ／氣志團／クラウド・ルー（盧廣仲）／THE PRIMALS／The Wasabies／J-JUN／私立恵比寿中学／水曜日のカンパネラ／SUPER★DRAGON／SCANDAL／すりぃ／7ORDER／Chillies special guest MORISAKI WIN／デラックス×デラックス／冨岡愛／Night Tempo with FANCYLABO／ばってん少女隊／ハルカミライ／一青窈／FLOW／森高千里／yama／燐舞曲 ／（O.A）AshleyDAY2：7月14日相川七瀬／Aile The Shota／打首獄門同好会／Xdinary Heroes／XY／岡崎体育／KREVA／ケプラ＜NEW＞／ゴールデンボンバー／SILENT SIREN／THE BACK HORN／The BONEZ／JY(KARA)／Jams Collection／SKRYU／竹原ピストル／超ときめき(ハート)宣伝部／t-Ace／西川貴教／Novelbright／ハラミちゃん／FUNKY MONKEY BΛBY'S／藤巻亮太＜NEW＞／HEY-SMITH／MAN WITH A MISSION／MUCC／Mega Shinnosuke／Roselia／（O.A）ちたへんりーDAY3：7月15日新しい学校のリーダーズ／石崎ひゅーい／Ink Waruntorn／edhiii boi／n.SSign／KISS OF LIFE／CANDY TUNE／KOTORI／Conton Candy／Chevon／シャイトープ／Juice=Juice／四星球／杉山清貴&オメガトライブ／Da-iCE／高嶺のなでしこ／高橋優＜NEW＞／TETORA／Def Tech／トンボコープ／NEWS／Novel Core／FRUITS ZIPPER／bokula.／ヤングスキニー／RAISE A SUILEN／ROTTENGRAFFTY／（O.A）IVVY＜NEW＞／（O.A）ジョナゴールドドコモCSpresents Lucky Space＜DAY1：7月13日＞Groove Nomad Orchestra／佐咲紗花／The Wasabies／根本凪／ひとりスキップカウズ（イマヤス）／マシコタツロウ special guest 加藤里保菜／REBOUND／（O.A）おとじゃくし＜DAY2：7月14日＞磯山純／イバラッパー a.k.a イバラキング／京太朗と晴彦／つじりお／DJ SEIRA／DJ YU-KI 等＜DAY3：7月15日＞Idol to LuckyFes（Palette Parade・さよならステイチューン・アイオケ・メイビーME）／安達勇人／宇宙まお／クリトリック・リス／KEN EBISAWA／HIKKA