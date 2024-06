ソロデビュー10周年を迎えたファンキー加藤が、7月24日に発売するファンキー加藤10th Anniversary ALBUM『My BEST』のリリース記念イベント<ファンキー加藤10th Anniversary ALBUM『My BEST』リリース記念フリーライブ〜原10回帰(ゲンテンカイキ)〜>を開催する。ファンキー加藤にとって原点回帰とは、10年前のソロデビューシングル「My VOICE」の発売を記念して開催した<ファンキー加藤インストアライブツアー〜原点回帰〜>、2018年に全国各地を巡った<ファンキー加藤全日本フリーライブツアー〜超原点回帰〜>として使われ、彼の支えてくれたファンとの絆と感謝の気持ちを初心に戻って原点回帰することから命名されたイベントタイトルとなる。

ライブ・イベント情報

ファンキー加藤10th Anniversary ALBUM『My BEST』リリース記念フリーライブ

<〜原10回帰(ゲンテンカイキ)〜>

ファンキー加藤10th Anniversary ALBUM『My BEST』リリース記念フリーライブ<〜原10回帰(ゲンテンカイキ)〜>7月7日(日)埼玉・イオンレイクタウン kaze1F 光の広場7月28日(土)愛知・CBCラジオ夏まつり2024(名古屋市久屋大通公園エディオン久屋広場)8月4日(日)宮城・JIM BEAM SUMMER FES 2024 ㏌ SENDAI(仙台市錦町公園)

リリース情報

10th Anniversary ALBUM『My BEST』





10th Anniversary ALBUM『My BEST』2024年7月24日リリース1. My VOICE -2024 ver.-2. 輝け3. 404. つながるから5. 吼えろ6. 冷めた牛丼をほおばって7. ヒマワリノユメ8. 太陽9. ぼくらのうた10. ブラザー11. 花12. 希望のWooh13. 本当のこと14. MUSIC MAGIC15. VOYAGE16. まわせ!17. 優しい光

ライブ・イベント情報

<FUNKY KATO 10th Anniversary LIVE TOUR Your VOICE>





<FUNKY KATO 10th Anniversary LIVE TOUR Your VOICE>9月14日(土)神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI 開場16:30 / 開演17:009月23日(月・祝)岡山・岡山EBISU YA PRO 開場16:30 / 開演17:0010月4日(金)大阪・BIG CAT 開場18:15 / 開演19:0010月12日(土)香川・高松DIME 開場16:30 / 開演17:0010月19日(土)宮城・仙台Darwin 開場16:30 / 開演17:0011月3日(日・祝) 新潟・ 新潟GOLDEN PIGS RED STAGE 開場16:30 / 開演17:0011月16日(土)北海道・BESSIE HALL 開場16:30 / 開演17:0011月29日(金)愛知・ボトムライン 開場18:15 / 開演19:0012月7日(土)福岡・BEAT STATION 開場16:30 / 開演17:0012月18日(水)東京・LIQUIDROOM 開場18:00 / 開演19:00オールスタンディング 5,800円(税込)

2013年ソロデビュー直前の最初のライブステージが京王八王子ショッピングセンターの屋上の特設ステージだった。今年4月28日に開催された<ソロデビュー10周年記念ライブ「I LIVE YOU 2024 in 日比谷野外音楽堂>にて、超満員Sold Outのステージを繰り広げた男が、まさに彼の原点となるフリーライブでファンと向き合う。初日は7月7日に埼玉・イオンレイクタウンkaze1F 光の広場に決定。さらに、同28日愛知県名古屋市で開催される「CBCラジオ夏まつり2024」、8月4日に宮城・仙台市で開催される「JIM BEAM SUMMER FES 2024 in SENDAI」でも、“原10回帰”として、パファーマンスを行うことが決定している。<原点回帰><超原点回帰>のように、全国各地を隅々まで巡るということではなさそうだが、10周年の感謝の思いを、今も変わらない全身全霊、完全熱唱の姿をソロデビュー当時から支えてくれたファンの皆さんに、より近くで届けたいという熱い思いから開催が実現に至ったとのこと。そしてファンキー加藤は、9月14日から全国10箇所を回る<ファンキー加藤 10th Anniversary LIVE TOUR「Your VOICE」>の開催も決定している。こちらも2020年に開催を予定しながら新型コロナウイルス感染拡大の影響により全公演の中止を余儀なくされた全国ツアー<ライブツアー“F”>以来、待ちに待ち続けた待望のソロでのツアーとなる。7月24日に発売される初のベストアルバム『My BEST』には、ソロデビュー曲「My VOICE」のセルフカバー「My VOICE 2024 ver.」をはじめ、「輝け」(「カルピスソーダ」CMソング<2014年>)、「太陽」(日本テレビ系水曜ドラマ『ST赤と白の捜査ファイル』主題歌<2014年放送>)、「MUSIC MAGIC」(よみうりランド2015 ジュエルミネーション テーマソング)、「希望のWooh」(テレビ朝日系「ワールドプロレスリング」ファイティングミュージック<2018年>)などのシングル楽曲はもちろん、2018年にメジャーリーグ・ニューヨーク・ヤンキース時代の田中将大投手の登場曲として“ももいろクローバーZ”に楽曲提供した「吼えろ」(2021年には同曲のリメイクで共演も果たした)や、所属事務所の後輩アーティストだった“あゆみくりかまき”に楽曲提供した「ぼくらのうた」をファンキー加藤としてセルフカバー。さらにこちらもCD初収録となるプロレスリング・ノア「ABEMA presents NOAH “THE NEW YEAR” 2022」テーマソング「VOYAGE」、初めて母への思いを歌った最新配信楽曲「優しい光」など新録5曲を収録している。