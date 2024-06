【DMM通販:抽選販売】抽選期間:6月17日11時~6月24日11時当選発表:6月26日から4日以内

DMM通販は、エアガン「リコリス・リコイル・コラボモデル『千束の銃』」などを対象にした抽選販売を実施している。抽選期間は6月24日11時まで。当選発表は6月26日から4日以内に行なわれる。

本抽選販売では、東京マルイのエアガン「リコリス・リコイル・コラボモデル『千束の銃』」のほか、BANDAI SPIRITSのガンプラ「HG ガンダムパーフェクトストライクフリーダムルージュ」、「HG ガンダムダブルオーダイバーアーク」などのほか、フィギュア「DX超合金 マクロスF VF-25G スーパーメサイアバルキリー (ミハエル・ブラン機) リバイバルVer.」、「聖闘士聖衣神話EX スコーピオンミロ<リバイバル版>」や、美少女プラモデル「佐伯 リツカ【水着】」、「Figure-rise Standard ウマ娘 プリティーダービー スペシャルウィーク」など計14商品が対象となっている。

申し込みの注意点として、1商品につき1人1点まで、申し込み後のキャンセルができないほか、決済方法はクレジットカードのみとなっている。

□「DMM通販 抽選販売」対象商品一覧のページ

(C)Spider Lily/アニプレックス・ABCアニメーション・BS11

(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.

(C)創通・サンライズ

(C)車田正美/集英社・東映アニメーション

(C)2007 BIGWEST/MACROSS F PROJECT・MBS