BLACKPINK ロゼ、YG傘下のTHE BLACK LABELに移籍？専属契約を検討中

BLACKPINKのロゼが、THE BLACK LABELと専属契約締結について検討している。17日、THE BLACK LABELの関係者はマイデイリーの取材に対し、ロゼとの専属契約について「検討中」と短くコメントした。YG ENTERTAINMENT傘下のTHE BLACK LABELは、プロデューサーのTEDDYが設立。現在、BIGBANGのSOL、チョン・ソミ、Zion.T、俳優のパク・ボゴム、イ・ジョンウォン、エルラ・グロスなどが所属している。

特にTEDDYは、BLACKPINKのデビューシングル「SQUARE ONE」から、2022年に発売された2ndフルアルバム「BORN PINK」まで、メインプロデューサーとして活躍してきた。彼が参加したBLACKPINKの楽曲としては「WHISTLE」「BOOMBAYAH」「STAY」「最後のように」「DDU-DU DDU-DU」「Forever Young」「KILL THIS LOVE」「How You Like That」「Pink Venom」「SHUT DOWN」などがある。ロゼが所属しているBLACKPINKは昨年12月、YG ENTERTAINMENTとグループ活動に関する専属契約を締結した。ただし、ソロ活動はメンバーたちがそれぞれの事務所で行うことになった。ジェニーは昨年12月、自主レーベルODD ATELIERを設立し、リサも今年2月に自主レーベルLLOUDを設立。ジスは実兄が運営している乳幼児健康機能食品ブランドとタッグを組んで、自主レーベルBLISSOOを設立し、新たなスタートを切った。