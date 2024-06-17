¡Ú6·î17Æü¡Á6·î23Æü¡Û»ä¤¿¤Á¤¬Ä´»Ò¤è¤¯²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡ãÁ´ÂÎ±¿¡¦¶â±¿¡¦¥é¥Ã¥¡¼¿©ºà¡ä
¡Ú²èÁü¤Ç³ÎÇ§¡Ûº£½µ¤Î¥é¥Ã¥¡¼¿©ºà°ìÍ÷É½
º£½µ¤âÄ´»Ò¤è¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£12À±ºÂÊÌ¤Ëº£½µ¤Î±¿Àª¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥é¥Ã¥¡¼¿©ºà¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡ª¡¡¤µ¤Æ¡¢2024Ç¯6/17¡Á6/23¤Î±¿Àª¤Ï¡Ä¡©
Àê¤¤¡ácocoloniÀê¤¤´Û
¢£¢¡2024Ç¯6/17¡Á6/23¤Î¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ(3/21¡Á4/19)¤Î±¿Àª¤È¥é¥Ã¥¡¼¿©ºà¤Ï¡©
º£½µ¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤·Á¤Ç²È·×¤ËÆþ¤ë¤ª¶â¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆÍÁ³¤Î¹¬±¿¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤ê¤½¤¦¡£²ÈÂ²¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤ë¤È¤¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â´ò¤·¤¤½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¡£
º£½µ¤Ï¿¦¾ì¤Ç¾ºµë¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È´ò¤·¤¤½ÐÍè»ö¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤¬¶â±¿¾å¾º¤Î¼ÙËâ¤ò¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¡¢¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý½Ð¤·¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¶â±¿¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Ë¡£¤Ç¤¹¤«¤éº£½µ¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤ë¿Í¤È¤Ï¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ã»Å»ö±¿¡ä
¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤½¤¦¡£¾å»Ê¤äÆ±Î½¤«¤é»Å»ö¤ä»äÀ¸³è¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¢¤ì¤³¤ì¸ý½Ð¤·¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ãç´Ö¤Î¤¤¤¤²Ã¸º¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼þ°Ï¤Èµ÷Î¥¤ò¤ª¤¯¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¡£»Å»ö¤Î¤¢¤È¤Î¤Ä¤¹ç¤¤¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÃÇ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ò¤È¤ê¤ÇÌÛ¡¹¤ÈÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤²¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥é¥Ã¥¡¼¿©ºà▶¤â¤º¤¯
¢£¢¡2024Ç¯6/17¡Á6/23¤Î¤ª¤¦¤·ºÂ¡Ê4/20¡Á5/20¡Ë¤Î±¿Àª¤È¥é¥Ã¥¡¼¿©ºà¤Ï¡©
º£½µ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¶½Ì£¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ´ü¡£¤´ÈÓ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò·è¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤½¤¦¡£Çã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤âÌÜ°Ü¤ê¤·¤Æ»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¡£²ÈÂ²¤Ë·è¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£
¡ã¶â±¿¡ä
Çã¤¤Êª±¿¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£½µ¤ÏÍß¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÇã¤¦¤Î¤¬¡ý¡£¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¤¤¤Çã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÌÜÉ¸Ãù¶â³Û¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤«¤é¶âÁ¬Åª±ç½õ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Êº£½µ¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¾ðÊó¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³èµ¤¤Î¤¢¤ë¶â±¿¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¡¢Í½Äê¤è¤ê¤âÁá¤¯·×²è¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ã»Å»ö±¿¡ä
¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿»Å»ö¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤á¤°¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃû¤·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿¦¾ì¤ÇÂçÈ´Å§¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÍÎÏ¼Ô¤È½Ð²ñ¤Ã¤ÆÇ°´ê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³Î¼Â¤Ë°ú¤´ó¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï½¸ÃæÎÏ¤¬ÂçÀÚ¡£¥Õ¥é¥Õ¥é¤È¤è¤½¸«¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï»Å»ö¤ËÇ®¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¾ðÊó¤Ë¤âÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥é¥Ã¥¡¼¿©ºà▶¤·¤é¤¿¤
¢£¢¡2024Ç¯6/17¡Á6/23¤Î¤Õ¤¿¤´ºÂ¡Ê5/21¡Á6/21¡Ë¤Î±¿Àª¤È¥é¥Ã¥¡¼¿©ºà¤Ï¡©
º£½µ¤Ï²ÈÂ²¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í×µá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬½Å¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢²ÈÂ²¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬Ä¹Ç¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ë²á¤´¤»¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¡ã¶â±¿¡ä
·¡¤ê½Ð¤·Êª¤¬¸«¤Ä¤«¤ëÍ½´¶¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¤ä¥Õ¥ê¥Þ¤Ê¤É¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤½¤¦¡£º£½µ¤Ï¥Þ¥á¤Ë¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÆ¯¤¯¤Î¤¬¡ý¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡×¤È²¿¤â¤»¤º¤ËÇº¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤äÆ¬¤ò»È¤¨¤Ð°ÂÅÈ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£º£½µ¤Ï¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¤â¹ÔÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ã»Å»ö±¿¡ä
¿¦¾ì¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¡£Æñ¤·¤¤»Å»ö¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÂçÎÌ¤Î¥Î¥ë¥Þ¤ò²Ý¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Î¸·¤·¤¤»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¡¢¤¿¤ÀÌÛ¡¹¤Èºî¶È¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤Î¤¬¡ý¡£Ã¸¡¹¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢»Å»ö¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¤Ê¡Ä¡×¤È¤Ê¤É¹Í¤¨¤ë²Ë¤â¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢º£½µ¤ÏÆ¯¤Â³¤±¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥é¥Ã¥¡¼¿©ºà▶¤Ë¤ó¤¸¤ó
¢£¢¡2024Ç¯6/17¡Á6/23¤Î¤«¤ËºÂ¡Ê6/22¡Á7/22¡Ë¤Î±¿Àª¤È¥é¥Ã¥¡¼¿©ºà¤Ï¡©
º£½µ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¡£²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬°ì²È¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂç¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÌµÃã¤ÊÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ã¶â±¿¡ä
Àè¹ÔÅê»ñ¤Ë¤è¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ÎÊÙ¶¯¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¡¢»Å»öÍÑ¤Îµ¡ºà¤ò¿·Ä´¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½ÐÈñ¤¬¤«¤µ¤à¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¾ÍèÅª¤Ê¼ýÆþ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Çº£½µ¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¤Ê¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÁ¸±¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¾Ç¤é¤º¤ËÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£Âç¤¤Ê¶âÁ¬¤¬´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤«¤é·è¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã»Å»ö±¿¡ä
¿¦¾ì¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼Åª¤ÊÌò³ä¤òµá¤á¤é¤ì¤ëÍ½´¶¤Ç¤¹¡£·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¿Í¤òÂ«¤Í¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÕÇ¤½ÅÂç¤Ê¤¿¤áÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£½µ¤Ï¶¯µ¤¤ÎÂÖÅÙ¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡ý¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹â¤¤ÊÉ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¤È¤¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤òÈ¯´ø¤¹¤ì¤Ð¡¢»Å»ö±¿¤¬¾å¾º¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£º£½µ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÆñ¤·¤¤»Å»ö¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥Ã¥¡¼¿©ºà▶¤Ï¤ó¤Ú¤ó
¢£¢¡2024Ç¯6/17¡Á6/23¤Î¤·¤·ºÂ¡Ê7/23¡Á8/22¡Ë¤Î±¿Àª¤È¥é¥Ã¥¡¼¿©ºà¤Ï¡©
º£½µ¤Ï¾Íè¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ÈÏÃ¤¹»þ´Ö¤òÀß¤±¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÏ·¸å¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÉÔ°Â¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÀµÄ¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¡£ÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÌ¤Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Çº¤ß¤¬²ò·è¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¶â±¿¡ä
Éû¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÍ½´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£½µ¤ÏÉû¶È¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÆþ¾Þ¤·¤Æ¾Þ¶â¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Ô¥ó¤È¤¤¿¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤¬¡ý¡£¤ª¶â¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£È¿ÂÐ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¡×¤È°¤¤Í½´¶¤¬¤·¤¿¤é¡¢¤¿¤È¤¨Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤¨¤Æ¸«Á÷¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂçÂ»¤¹¤ëÅ¸³«¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ã»Å»ö±¿¡ä
ËÜ¶È¤¬¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¡¢Éû¶È¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ë¤Ï±ï¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£Éû¼ýÆþ¤òÆÀ¤¿¤¯¤Æ»Ï¤á¤¿»Å»ö¤¬À®¸ù¤·¡¢ËÜ¶È¤ò¾å²ó¤ë¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î»Å»ö¤¬¤¤¤¤Â©È´¤¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¡£ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦ºî¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢ËÜ¶È¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÈâ¤¬³«¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥é¥Ã¥¡¼¿©ºà▶¥Ñ¥×¥ê¥«
¢£¢¡2024Ç¯6/17¡Á6/23¤Î¤ª¤È¤áºÂ¡Ê8/23¡Á9/22¡Ë¤Î±¿Àª¤È¥é¥Ã¥¡¼¿©ºà¤Ï¡©
º£½µ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤»þ´ü¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÈÂ²¤Îµ¤»ý¤Á¤òÈÝÄê¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¡£Áê¼ê¤Î¹Í¤¨¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»ÑÀª¤Ç¤¤¤ë¤È²ÈÂ²±¿¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¶â±¿¡ä
»¶ºâ¤·¤¬¤Á¤Ê±¿µ¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹¥´ñ¿´¤¬²¢À¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Íßµá¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¾×Æ°Åª¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤ËÂçÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶²¤ì¤â¡£º£½µ¤Ïµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¶½Ì£¤ò¤Ò¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢¤Ò¤È¸ÆµÛ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢½ÐÈñ¤·¤Æ¤âOK¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ý»Ù¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ã»Å»ö±¿¡ä
¤È¤Æ¤â´ïÍÑ¤Ë¤Ê¤ì¤ë½µ¤Ç¤¹¡£ºÙ¤«¤¤ºî¶È¤äÊ£»¨¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à»ÈÍÑ¤Ê¤É¤â¡¢¥¹¥é¥¹¥é¤È¤³¤Ê¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Á¤Ê¤¿¤á¡¢¿Í¤È°Õ¸«¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÈÎ©¿´¤â²¢À¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£½µ¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Ã±ÆÈ¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¬¡ý¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬µ¤³Ú¤ËÆ¯¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤òÈò¤±¤ì¤Ð¡¢°Õ¸«¤ÎÂÐÎ©¤«¤é¤ÎÌäÂê¤ÎÈ¯À¸¤âËÉ¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥Ã¥¡¼¿©ºà▶¸üÍÈ¤²
¢£¢¡2024Ç¯6/17¡Á6/23¤Î¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡Ê9/23¡Á10/23¡Ë¤Î±¿Àª¤È¥é¥Ã¥¡¼¿©ºà¤Ï¡©
º£½µ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅØÎÏ¤ä¼ÂÎÏ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë»þ´ü¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Êó¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¤À¸³è¤Î·ä´Ö»þ´Ö¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤¢¤Ê¤¿¤Î´èÄ¥¤ê¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¿Í¤¬¸½¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ã¶â±¿¡ä
ºÇ¹â¤Î¶â±¿¤Ë¤¢¤ë½µ¤Ç¤¹¡£ÃÏÆ»¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢Éû¶È¤äÅê»ñ¤ÎÍø±×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤ªÎé¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÚ¼Àé¶â¤ä¥¿¥Ê¥Ü¥¿Åª¤Ê¹¬±¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤Î¤Þ¤¸¤á¤ÊÅØÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤È¤¡£º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ë°ú¤Â³¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶â±¿¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âç¤¤Êºâ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤âÌ´¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã»Å»ö±¿¡ä
ºÇ¹â¤Î»Å»ö±¿¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤¬¡¢º£½µ¤Ï¼Â¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿¦¾ì¤Ç¾º¿Ê¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤á¤°¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ó¤Ê±¿µ¤¤Î¤È¤¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¡ý¡£ÆÈ¼«¤Î´ë²è¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯É½¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÛÍÑ¾ò·ï¤Î¸ò¾Ä¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â¤è¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£º£½µÃæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µëÍ¿¥¢¥Ã¥×¤ä¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤Î²þÁ±¤Ê¤É¡¢´õË¾¤¬³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥é¥Ã¥¡¼¿©ºà▶¥È¥Þ¥È
¢£¢¡2024Ç¯6/17¡Á6/23¤Î¤µ¤½¤êºÂ¡Ê10/24¡Á11/22¡Ë¤Î±¿Àª¤È¥é¥Ã¥¡¼¿©ºà¤Ï¡©
º£½µ¤Î±¿Àª¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤¿Èè¤ì¤òÌþ¤ä¤¹¤Î¤ËºÇÅ¬¤Î»þ´ü¡£Ë»¤·¤¤´Ö¤Ë¤âÈþÌ£¤·¤¤Êª¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë´Å¤¯¤¹¤ë»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð²ÈÂ²¤ËÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ÈÄí±¿¤â¾å¾º¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¡ã¶â±¿¡ä
°ÂÄê¤·¤¿¶â±¿¤Ë¤¢¤ëº£½µ¤Ï¡¢¼ýÆþ¤â»Ù½Ð¤âÍ½ÄêÄÌ¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò¿£¤ä¤¹ÊýË¡¤ò³Ø¤Ö¤Î¤¬¡ý¡£¾Ú·ô¤äÉÔÆ°»º¡¢³°²ß¤Ê¤ÉÅê»ñ¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤â¤·Åê»ñ¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãù¶â¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ï¤¸¤á¤ËÌÜÉ¸¶â³Û¤òÄê¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢½çÄ´¤ËÃù¤á¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÌµÂÌ¸¯¤¤¤Ê¤É¤ÎÍ¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤ë¤³¤È¤âËÉ¤²¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã»Å»ö±¿¡ä
º£½µ¤Ï°ÂÄê¤·¤¿»Å»ö±¿¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºî¶È¤ÎÅÓÃæ¤Ç¼ÙËâ¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢½¸Ãæ¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Í½Äê¤·¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢Ãå¡¹¤È¶ÈÌ³¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤È¤¤Ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢º£¸å¤Î»Å»ö¤ÎÀïÎ¬¤òÎý¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¿·¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¡¢»Å»ö¤Î¸úÎ¨¥¢¥Ã¥×¤ÎÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê»Å»ö¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤ê¡¢½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥é¥Ã¥¡¼¿©ºà▶¤Ë¤é
¢£¢¡2024Ç¯6/17¡Á6/23¤Î¤¤¤ÆºÂ¡Ê11/23¡Á12/21¡Ë¤Î±¿Àª¤È¥é¥Ã¥¡¼¿©ºà¤Ï¡©
º£½µ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨Êý¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¤¡£¤³¤Î»þ´ü¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²È»ö¾ðÊó¤Ê¤É¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿·¤·¤¤¸úÎ¨Åª¤Ê¤ä¤ê¤«¤¿¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢À¸³è¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¡£¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¤ËÊë¤é¤·¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¶â±¿¡ä
¤¦¤Þ¤¤ÌÙ¤±ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤È¤¤Ç¤¹¡£¡ÖÀäÂÐÂç¾æÉ×¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤³¤½¡¢Î¢¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£Âç¤¤ÊÍî¤È¤··ê¤Ë¥Ï¥Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÇ¤ë¤Î¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£½µ¤ÏÀè¡¹¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¡¢Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿ôÇ¯Àè¤Î¤¿¤á¤ÎÀè¹ÔÅê»ñ¤Ê¤É¤Ï¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤°¤Ë¹Í¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¸å²ù¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤è¤ê¤âº£Æü1Æü¤òÃúÇ«¤Ë²á¤´¤·¡¢·ø¼Â¤Ê¶âÁ¬´¶³Ð¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¶â±¿¤â°ÂÄê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ã»Å»ö±¿¡ä
´¶¾ð¤ò¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤½µ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»Å»öÃç´Ö¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ò¤È¤ê¤Çºî¶È¤¹¤ë¤Î¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£ÌÛ¡¹¤È»Å»ö¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¡¢¼þ°Ï¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òºÇÄã¸Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£É¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÏÃ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¡ý¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Ùæ¤á¤Ë¤¯¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢µÙÆü¤Ï¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ä·ÈÂÓ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ»Å»ö¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥é¥Ã¥¡¼¿©ºà▶¤«¤¸¤
¢£¢¡2024Ç¯6/17¡Á6/23¤Î¤ä¤®ºÂ¡Ê12/22¡Á1/19¡Ë¤Î±¿Àª¤È¥é¥Ã¥¡¼¿©ºà¤Ï¡©
¤³¤Î»þ´ü¤ÏÉô²°¤òÊÒÉÕ¤±¤ë»þ´Ö¤òºî¤Ã¤ÆÃÇ¼ÎÎ¥¤ò¤¹¤ë¤È¡¢±¿µ¤¤ÎÎ®¤ì¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ±ï¤¬¤Ê¤¤Êª¤Ê¤Î¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼êÊü¤¹¤³¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Íß¤·¤¤Êª¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëµ¡²ñ¤âË¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã¶â±¿¡ä
º£½µ¤Î¶â±¿¤Ï¡¢¤ä¤äÄãÌÂÃæ¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤ÎÌäÂê¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢Í½Äê³°¤Î½ÐÈñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢Éå¤ì±ï¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤Î¤¬¡ý¡£ÉáÃÊ¤«¤é²¿¤«¤ÈÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î·èÃÇ¤¬¶â±¿¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ä¤¤°ÂÀÁ¤±¹ç¤¤¤·¤¬¤Á¤Ê¤È¤¤Ç¤¹¡£¶âÁ¬¤¬Íí¤à¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¿µ½Å¤µ¤¬É¬Í×¡£ÊÖ»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤«¤é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã»Å»ö±¿¡ä
º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊý¸þÀ¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ë¤è¤¤½µ¡£¤â¤·¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È»Å»ö¤ËÉÔ°Â¤äÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¡ý¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¿¦¼ï¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¾¤¦¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿¦¼ï¤Ë¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Êº£½µ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤³¤ì¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀèÆþ´Ñ¤ò¼Î¤Æ¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥é¥Ã¥¡¼¿©ºà▶¥ä¥ó¥°¥³¡¼¥ó
¢£¢¡2024Ç¯6/17¡Á6/23¤Î¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡Ê1/20¡Á2/18¡Ë¤Î±¿Àª¤È¥é¥Ã¥¡¼¿©ºà¤Ï¡©
º£½µ¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤à»þ´ü¡£Ï·¸å¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¡£¤½¤Î¤È¤¡¢²ÈÂ²¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ã¶â±¿¡ä
¹¥Ä´¤Ê¶â±¿¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºâ¥Æ¥¯¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤½µ¤Ç¤¹¡£Åê»ñ´Ø·¸¤Î½ñÀÒ¤Î¹ØÆþ¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ø¤Î»²²Ã¡¢ºâ¥Æ¥¯¤ÇÌÙ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¡¢¤ª¶â¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤È¤¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ëº£½µ¤Ï¡¢¶â±¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÎÍ½´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬º£¸å¤Î¶âÁ¬¾õ¶·¤ò·àÅª¤Ë¹¥Å¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ã»Å»ö±¿¡ä
»Å»ö±¿¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëº£½µ¤Ï¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤¬¤Ï¤«¤É¤ê¤½¤¦¡£Í½Äê¤è¤ê¤âÁá¤¯ºî¶È¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬Í¾¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤è¤¯¸«Ä¾¤¹¤Î¤¬¡ý¡£¤è¤ê´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤»Å»ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£É¾²Á¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢½ÐÀ¤¤ä¾º¿Ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤á¤°¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Àè¤òµÞ¤°¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æºî¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¡£¥ß¥¹¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥Ã¥¡¼¿©ºà▶ÆÚÆù
¢£¢¡2024Ç¯6/17¡Á6/23¤Î¤¦¤ªºÂ¡Ê2/19¡Á3/20¡Ë¤Î±¿Àª¤È¥é¥Ã¥¡¼¿©ºà¤Ï¡©
º£½µ¤Ï¶â±¿¤¬¹â¤Þ¤ë»þ´ü¡£ÆÃ¤ËÃùÃß¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤Ç¡¢¾Íè¤Î¤¿¤áÀÑÎ©Ãù¶â¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢º£¸åË¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢À¸³èÈñ¤Þ¤ÇÀÚ¤êµÍ¤á¤ë¤È¶â±¿¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Äø¤è¤¯·×²èÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¶â±¿¡ä
·ø¼Â¤Ê¶âÁ¬´¶³Ð¤¬½É¤ë½µ¤Ç¤¹¡£ÇØ¿¤Ó¤»¤º¡¢¿È¤Î¾æ¤Ë¤¢¤Ã¤¿À¸³è¤òÁ÷¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤ÏÌÜÀè¤ÎìÔÂô¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤è¤¤¤È¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ë·Ò¤¬¤ëÊÙ¶¯¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¼«Âð¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¡ý¡£¤Þ¤¿¡¢Î¹¹Ô±¿¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¹¤ÎÍ½Ìó¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤â¤è¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯ÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢µ¤Ê¬¤¬¥¦¥¥¦¥¤·¤Æ¤¤Æ¡¢Ãù¶â¤Ë¤âÎÏ¤¬Æþ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ã»Å»ö±¿¡ä
¿¦¾ì¤Ç¼þ°Ï¤«¤éÍê¤é¤ì¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æºî¶È¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢½ÅÍ×¤Ê·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÀÕÇ¤½ÅÂç¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤½¤ÎÌò³ä¤ò¸«»ö¤Ë²Ì¤¿¤»¤ë¤Ï¤º¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤éÊé¤ï¤ì¤Æ¡¢½ÐÀ¤¤ä¾º¿Ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤á¤°¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Î¨Àè¤·¤Æ¿Í¡¹¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äø¤è¤¤¶ÛÄ¥´¶¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¡¢»Å»ö¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤â¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥é¥Ã¥¡¼¿©ºà▶¤ß¤«¤ó
¥é¥Ã¥¡¼¿©ºà¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢º£½µ¤âÄ´»Ò¤è¤¯¤¹¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Àê¤¤¡ácocoloniÀê¤¤´Û