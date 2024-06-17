£¶·î£±£·Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¤Ï¡ú½Ð¸ýÄ´ºº¡ã¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ä¡ú
¡ú½Ð¸ýÄ´ºº¡ã¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ä¡ú
¶Ã¤¤Î·ã°Â¾¦ÉÊ¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª
ÂçÍÆÎÌ¡¢°Â¤¤¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
µîÇ¯¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼²£ÉÍ¤¤¤º¤ßÅ¹¤ÇÄ´ºº¡ª
¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤¬ÅÐ¾ì¡ª
VTR¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡úµÜºä¤µ¤óÎ® ¥Õ¥é¥¤¥É¥ª¥Ë¥ª¥ó¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°
¡ÚºàÎÁ¡Û1ËçÊ¬
¡¦µíÆÚ¹çÈÔ¤Æù¡¡£±£°£°g ¡¡
¡¦¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥ª¥Ë¥ª¥ó¡¡£µg
¡¦À¸¥Ñ¥óÊ´¡¡5g
¡¦Íñ¡¡1/£²¸Ä¡¡¡¡
¡¦±ö¡¡Å¬ÎÌ
¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡¡Å¬ÎÌ¡¡
¡¦µí»é¡¡£±ÂÞ
¡¦¿å 100ml
¡ú¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥ª¥Ë¥ª¥ó¤Ï¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡¥Ü¥¦¥ë¤ËµíÆÚ¹çÈÔ¤Æù¡¢¾ï²¹¤ËÌá¤·¤¿µí»é¡¢¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥ª¥Ë¥ª¥ó¡¢
¡¡Íñ¡¢À¸¥Ñ¥óÊ´¡¢¤Û¤«Ä´Ì£ÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤ëÄøÅÙ¤Ë¤³¤Í¤ë
¢¤³¤Í½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¡¤ò¤è¤¯¶õµ¤¤òÈ´¤¤¤Æ·ÁÀ®¤¹¤ë
£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Çµí»é¤òÍÏ¤«¤·¡¢¢¤ò¶¯²Ð¤ÇÎ¾ÌÜ¤Ë¾Æ¤ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ë
¤¾Æ¤ÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¿å£±£°£°ml¤òÆþ¤ì¤Æ³¸¤ò¤·¡¢Ãæ²Ð¤Ç¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤·¤Æ²Ð¤òÄÌ¤¹
¥²Ð¤¬ÄÌ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ª»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¤é´°À®
¡úµÜºä¤µ¤óÎ® ¤·¤ç¤¦¤æ¥é¡¼¥á¥ó
¡ÚºàÎÁ¡Û1¿ÍÁ°
¡¦¿å¡¡£³£°£°ml
¡¦£³¿©¤·¤ç¤¦¤æ¥é¡¼¥á¥ó¡¡£±ÂÞ¡¡
¡¦·ÜÌý¡Ê¥Á¡¼¥æ¡Ë Âç¤µ¤¸£±
¡¦¤Í¤®Ìý¡¡Âç¤µ¤¸£±
¡úºàÎÁ¤ÏÁ´¤Æ¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡ÌÍ¤òµ¬ÄêÄÌ¤ê¤Î»þ´Öè§¤Ç¤ë
¢´ï¤Ë·ÜÌý¤È¤Í¤®Ìý¤ò³ÆÂç¤µ¤¸£±¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÉÕÂ°¥¹¡¼¥×¤ò£±ÂÞÆþ¤ì¤ë
£¤½¤³¤Ë¤ªÅò£³£°£°ml¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤º®¤¼¤ë
¤ÌÍ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¶ñºà¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¤é´°À®