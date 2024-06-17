DMR-4T203

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　「BCNランキング」2024年6月3日から9日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　4Kチューナー内蔵DIGA

DMR-4T203（パナソニック）

2位　AQUOS 4Kレコーダー

4B-C20EW3（シャープ）

3位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー

BDZ-FBW2200（ソニー）

4位　AQUOS 4Kレコーダー

4B-C20ET3（シャープ）

5位　AQUOS 4Kレコーダー

4B-C10DW3（シャープ）

6位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー

BDZ-FBT2200（ソニー）

7位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー

BDZ-FBT4200（ソニー）

8位　4Kチューナー内蔵DIGA

DMR-4T103（パナソニック）

9位　4Kチューナー内蔵DIGA

DMR-4T403（パナソニック）

10位 4Kチューナー内蔵DIGA

DMR-4T303（パナソニック）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。