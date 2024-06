肉のうまみたっぷりの絶品タレはやみつき間違いなし！ 人気ラーメン店のまぜそば専門店がオープン（東京・五反田）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、ミシュラン・ビブグルマンに選ばれた五反田の人気ラーメン店がオープンした姉妹店。鶏、牛、豚それぞれのうまみにこだわったタレが絶品と評判です。

〈New Open News〉

TOMORROW NEVER NOODLES(東京・五反田)

ラーメン激戦区、五反田。人気ラーメン店がひしめく中、2024年5月14日、「TOMORROW NEVER NOODLES (トゥモロー ネバー ヌードルズ)」がオープンしました。五反田でも指折りの人気ラーメン店「麺屋 彩音(サイン)」の姉妹店です。

店舗外観。黄色地に黒字の看板がポップです 出典:aqua_quartzさん

オーナーの畠山央至(ひさし)さんは、イタリアンレストランやカフェ、ダイニングなど複数の飲食店を経営していましたが、新業態として「麺屋 彩音」にチャレンジ。同店はオープンしてわずか1年でミシュランガイドのビブグルマンを獲得しました。そして、2号店として「TOMORROW NEVER NOODLES」をオープン。

店舗内観。濃いグレーの壁と木目のカウンターがおしゃれ 出典:井手上 真樹さん

場所は1号店「麺屋 彩音」からほど近い、西五反田の山手通り沿い。1号店のスタイリッシュなイメージと異なり「ストリートっぽいカッコいい感じをイメージしました」(畠山さん)という外観のデザインは、黄色の看板に黒字で店名が書かれ、ひときわ目を引きます。

店内はL字形のカウンター席のみで席数は12席。スタッフも店の雰囲気に合わせて、黒のTシャツとデニムパンツというオシャレな服装。カジュアルな雰囲気の中で気軽に楽しめ、一人でも入りやすい雰囲気があります。

「特製地鶏まぜそば」1,400円 出典:ぴーたんたんさん

いただけるメニューは、鶏油や牛脂のうまみを生かした絶品タレでいただくまぜそばです。一番のおすすめは「特製地鶏まぜそば」。麺はラーメンの名店御用達の「三河屋製麺」の縮れ中太麺。具材には、特製タレに漬けこんだ後、低温調理し、オーブンで焼き上げた地鶏チャーシューを使用。ゴロッと食べ応えがあるチャーシューはジューシーで肉のうまみたっぷりです。このほか揚げた鶏皮、紫玉ねぎ、白髪ねぎ、かいわれ大根、味玉などがトッピングされています。

特製タレに漬けこんで焼いた鶏チャーシュー 出典:じまつとさん

タレには複数の地鶏の鶏油をブレンド。香ばしくバターのような鶏油のコクがクセになるおいしさです。麺と具材を混ぜれば、中太麺にタレがよく絡み、具材のさまざまな味わいが相まって、ペロリといただけるおいしさです。

「特製牛まぜそば」1,400円 出典:buff-buffさん

もう一つのおすすめが「特製牛まぜそば」。牛脂とマイタケの香ばしさを生かした香味油がたまりません。具材には特製タレに漬けこんだ牛カルビが使われ、牛肉のおいしさを堪能できる一杯です。

そのほか「塩豚まぜそば」は豚肉と野菜を炒めてトッピング。それぞれ趣向が凝らされ、どれを食べようか迷ってしまうのも楽しいですね。

やみつきになる味わいにこだわって、作ったというまぜそば。すでに行列ができる人気店になりつつあります。ガツンとうまいまぜそばを食べに出かけてみてはいかがでしょうか。

食べログレビュアーのコメント

「特製地鶏まぜそば」1,400円 出典:井手上 真樹さん

『特製鶏まぜそば1400円を注文、にんにくありなしを聞かれますが今回はなし。ちなみにお肉はにんにくに漬けているので完全ににんにくを抜きにすることは出来なさそうです。

注文後、最初に来るのは鶏スープ。この出汁がめちゃくちゃ美味しい。

間もなくまぜそばがドーンもやってきました。

三河屋製麺の中太麺に味玉、鶏、玉ねぎ、ねぎなど具材盛りだくさん。背徳感を感じるようなまぜそばではなく、上品な見た目と味わい、但し食べるとボリュームは満点です。

結論、具材含めめちゃくちゃ美味しくて好みでした。

特に鶏肉がゴロゴロで特製は通常の2倍の量が入ってるのでが、これが超美味しい』(井手上 真樹さん)

「特製牛まぜそば」1,400円 出典: グルテツさん

『こちらでは「特製牛まぜそば」をニンニクありで頼んでおります。提供時、ニンニクあり・なしを選択することができます。



その注文のラーメン、まずはどっさりのった、甘めのタレで調理されているお肉。このお肉が本当に美味しいです!かき混ぜながら食べていきます。その下に隠れている麺の方は、中太でコシのあるタイプの麺。こちらも自分好みで良い味わい。全体的に甘味のあるまぜそばと思いました』(グルテツさん)

<店舗情報>◆TOMORROW NEVER NOODLES住所 : 東京都品川区西五反田1-24-4TEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格はすべて税込。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小田中雅子

