【Apex Legends フラネッシーぬいぐるみ】7月 発売予定価格:2,420円

ジャックス・パシフィックは、ぬいぐるみ「Apex Legends フラネッシーぬいぐるみ」を7月に発売する。価格は2,420円。

本商品は「Apex Legends」に登場する「ネッシー」のフラ仕様をぬいぐるみで再現したもの。

夏を感じさせる首元のレイや腰みのなどを身に着けた姿が再現され、かわいらしい仕上がりとなっている。

(C) 2024 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, the Electronic Arts logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc. JAKKS Pacific, Inc. is an authorized Electronic Arts licensee.