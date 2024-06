恋人との別れは深刻なもので、失恋によって生まれたトラウマには「愛のトラウマ症候群(LTS)」という固有の診断名が存在しているとのこと。しかし、イランのザンジャーン大学などの研究チームは、LTSの患者の脳に電気刺激を与えることで、失恋に伴う悲しみやネガティブさ、憂鬱(ゆううつ)を和らげる可能性があることを報告しました。Targeting the left DLPFC and right VLPFC in unmarried romantic relationship breakup (love trauma syndrome) with intensified electrical stimulation: A randomized, single-blind, parallel-group, sham-controlled study - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022395624002796Electrical brain stimulation can ease heartbreak, study finds | Neuroscience | The Guardianhttps://www.theguardian.com/science/article/2024/jun/16/electrical-brain-stimulation-tdcs-ease-heartbreak-love-trauma-syndromeこれまでの研究でLTSによって、精神的苦痛やうつ病、不安、不眠、気分の浮き沈み、強迫観念、自殺リスクの増加、無力感、罪悪感などが引き起こされる可能性が指摘されています。そこで研究チームは36人のLTS患者に対し、脳内の特定の部位に電気刺激を与えることができる「経頭蓋直流刺激(tDCS)」装置を装着。被験者は「背外側前頭前野(DLPFC)」に刺激が与えられるグループと「前頭前皮質腹外側部(vl-PFC)」に刺激が与えられるグループ、装置は装着するものの刺激が与えられないグループの3グループに分けられ、1日2回、各20分間の装着を計5日間続けることが求められました。調査の結果、LTS症状に対しては前頭前皮質腹外側部への刺激よりも背外側前頭前野への刺激の方が治療効果が高かったことが明らかとなりました。研究チームは「「背外側前頭前野または前頭前皮質腹外側部へ刺激は、どこにも刺激が与えられなかった場合と比較して、LTSの症状を有意に軽減し、介入後の抑うつ状態と不安を改善しました。また、LTSに対する背外側前頭前野への刺激による改善効果は、VLPFCへの刺激の効果よりも有意に大きいことが確認されました」と報告しています。また、研究チームは実験終了から1カ月経過しても治療効果が継続していることも明かしており、「今回の実験結果は、より大規模な調査を行って再現する必要があります」と述べています。今回の実験について研究チームは「失恋によって感情の調節不全が起きると、ネガティブな感情が支配的となります。そのため、LTSに対する主な治療目標は感情の調節の改善です。従来、認知行動療法などの効果的な治療アプローチは存在していますが、これらの治療法は全ての患者に効果があるわけではありません。そこで、電気刺激のような革新的で補完的な治療アプローチは大変貴重です」と主張しました。