忙しい家族のくらしをサポートするファミリーコンシェルジュサービス「Yohanaメンバーシップ」を提供するYohanaは、子育て家庭の怒涛の毎日にエールを送るポッドキャスト新番組「横澤夏子の『本日も送り迎え』 supported by Yohana」をSpotifyにて配信開始した。横澤夏子の『本日も送り迎え』 supported by Yohana6月12日よりSpotifyにて配信開始したポッドキャスト新番組「横澤夏子の『本日も送り迎え』 supported by Yohana」は、仕事に家事に育児にと、縦横無尽に大活躍中の横澤夏子さんによる、子育て家庭の怒涛の毎日を応援する番組。

横澤さんとゲストのおしゃべりで、日々の生活にちょっと役立つアイディアを届けたり、リスナーから寄せられる「あるある」などの悩みに、笑いあり、涙ありで向き合っていくというもの。忙しい日々の中で、束の間でも心のゆとりになるような番組を目指している。MCの横澤夏子さんMCの横澤夏子さんは、「3人の子育てに目まぐるしい毎日ですが、その中でもくすっと笑えた出来事や、どうしようもなく頭を抱えてしまう瞬間などを、リスナーの皆さんと共有できたらと思っています。なかなかお会いできないゲストの方々にもご登場いただくということで、学びの場にもなりそうで、私も楽しみにしています! この番組を通して、皆さまの怒涛の毎日を応援できればと思います!」とコメントしている。